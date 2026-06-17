https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kumpirden-olumle-ilgili-davada-karar-aciklandi-50-bin-lira-tazminata-aile-isyan-etti-1106574850.html

Kumpirden ölümle ilgili davada karar açıklandı: 50 bin lira tazminata aile isyan etti

Kumpirden ölümle ilgili davada karar açıklandı: 50 bin lira tazminata aile isyan etti

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir işletmede yediği kumpirden sonra zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen kadının ölümüyle ilgili ailesinin açtığı tazminat davasında karar... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:59+0300

2026-06-17T13:59+0300

2026-06-17T13:59+0300

türki̇ye

i̇zmir

buca

kumpir

zehirlenme

salmonella bakterisi

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İzmir Buca'da 2024'te bir işletmede yediği kumpir sonrasında zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen 60 yaşındaki Servet Polat'ın ölümüyle ilgili ailesinin açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verirken, çocukları 'Bizim amacımız para değil adalet, bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı' diyerek isyan etti. Polat'ın ölümüyle ilgili ceza davası ise hala sürüyor. Salmonella bakterisi yüzünden öldüAnnesini kaybeden Bahar Zeybek, annesinin herhangi bir hastalıktan ölmediğini, salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmaması lazım. urada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz. Bizim amacımız para değil, adalet." diye konuştu. Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavisinin sürdüğünü belirten Zeyrek, şunları kaydetti: "Hayatımız mahvoldu. 18,5 ay oldu, annemin ilk defa bugün fotoğraflarına baktım, bakamadım. Orada bizi tanımayan yoktu, yapamadık, her şey annemi hatırlatıyordu. Merdivenden iniyorum annem, oturuyorum annem. Olaydan 15 gün sonra 27 yıldır yaşadığımız evden taşınmak zorunda kaldık."Kimsesiz çocuklara bağışlayacağım Servet Polat'ın oğlu Murat Polat da manevi tazminat davasındaki amaçlarının maddi kazanç olmadığını vurgulayarak, "Verilen parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Bana dünyayı da verseler annem geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.Ailenin avukatı da hükmedilen manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığı ve geride kalan aile bireylerinin yaşadığı derin manevi yıkım karşısında yeterli olmadığını söyleyerek kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi. Ne olmuştu?Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü. Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Servet Polat olaydan 2 gün sonra ölmüş, ailesi işletmeden şikayetçi olmuştu. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kumpirden-zehirlenerek-olen-kadinin-davasi-goruldu-mahkemede-ara-karar-aciklandi-1098287610.html

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i̇zmir, buca, kumpir, zehirlenme, salmonella bakterisi