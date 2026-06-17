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Bahçeli ve Tanrıkulu bir araya geldi: 'Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik'
Bahçeli ve Tanrıkulu bir araya geldi: 'Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik'
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle buluştu. Görüşmede ülke gündemine ilişkin konular ve Kürt meselesinin... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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diyarbakır
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel başkanlığı
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Tanrıkulu, ''Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bahceli-bm-devletler-ustu-temsilcilik-makamidir-ancak-bolgemizde-katliam-varken-uc-maymunu-1106534937.html
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diyarbakır, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
diyarbakır, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

Bahçeli ve Tanrıkulu bir araya geldi: 'Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik'

20:43 17.06.2026
© Fotoğraf : Sezgin Tanrıkulu sosyal medyaCHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Fotoğraf : Sezgin Tanrıkulu sosyal medya
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle buluştu. Görüşmede ülke gündemine ilişkin konular ve Kürt meselesinin çözümüne yönelik süreç ele alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Tanrıkulu, ''Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum'' dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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