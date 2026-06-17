https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bahceli-ve-tanrikulu-bir-araya-geldi-memleket-meseleleri-uzerine-hasbihal-ettik-1106588993.html

Bahçeli ve Tanrıkulu bir araya geldi: 'Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik'

Bahçeli ve Tanrıkulu bir araya geldi: 'Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik'

Sputnik Türkiye

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle buluştu. Görüşmede ülke gündemine ilişkin konular ve Kürt meselesinin... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T20:43+0300

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diyarbakır

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp genel başkanlığı

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Tanrıkulu, ''Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bahceli-bm-devletler-ustu-temsilcilik-makamidir-ancak-bolgemizde-katliam-varken-uc-maymunu-1106534937.html

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diyarbakır, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli