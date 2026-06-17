https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kecilerin-gizli-yetenegi-ortaya-cikti-insan-sesini-dinleyip-yiyecek-buluyorlar-1106568789.html
Keçilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: İnsan sesini dinleyip yiyecek buluyorlar
Keçilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: İnsan sesini dinleyip yiyecek buluyorlar
Sputnik Türkiye
Yeni bir bilimsel araştırma, keçilerin tıpkı küçük çocuklar gibi bir nesneyi bulmak için insan sesinin yönünü takip edebildiğini ortaya koydu. Deneyde sadece... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T11:56+0300
2026-06-17T11:56+0300
2026-06-17T11:56+0300
yaşam
keçi
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082202698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_103f24c06caa7d148e8cb914d3446cc4.jpg
İsviçre'deki Zürih Üniversitesi araştırmacıları, keçilerin insan sesiyle yönlendirme yapıldığında gizlenmiş yiyecekleri bulabildiğini ortaya koydu. Daha önce köpeklerde gözlemlenen bu yeteneğin şempanzelerde tespit edilmemesi, bulgunun evcilleştirme süreciyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar insanlığın en eski evcil hayvan türlerinden biri olan keçiler üzerinde deney gerçekleştirdi.Deney kapsamında iki kova, ahşap bir perdenin iki yanına yerleştirildi. Araştırmacı, keçilerin görmediği bir anda kovalardan birine yiyecek koydu ve perde arkasına geçti. Daha sonra dolu kovanın bulunduğu yöne doğru heyecanlı bir ses tonuyla konuştu.Toplam 29 keçi üzerinde yapılan testlerde hayvanların yüzde 60'ı, araştırmacının seslendiği yöndeki yiyecek dolu kovaya yöneldi.Sessizlikte başarı oranı şansa düştüAraştırmacının hiç konuşmadığı ya da kovalardan farklı bir yöne doğru seslendiği denemelerde ise başarı oranı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 49 olarak ölçüldü. Bilim insanları, bu oranların keçilerin bu koşullarda rastgele seçim yaptığını gösterdiğini belirtti.Araştırmanın başyazarı Dr. Stuart Watson, elde edilen sonuçların evcilleştirme sürecinde ortaya çıkan bilişsel değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Daha önce de insan ipuçlarını okuyabildikleri görülmüştüÖnceki çalışmalar, keçilerin insanların işaret ettiği yönü takip edebildiğini, insan seslerindeki farklı duyguları ayırt edebildiğini ve olumlu yüz ifadelerine olumsuz ifadelere kıyasla daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koymuştu.Araştırma ekibi, söz konusu yeteneğin evcilleştirme sonucu mu geliştiğini yoksa doğuştan mı geldiğini anlayabilmek için benzer deneylerin yaban keçileri üzerinde de yapılması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bilim-insanlari-nedenini-acikladi-sivrisinekler-sizi-daha-mi-fazla-isiriyor-1106565170.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082202698_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0a36ea708f5a8d50479d0180e96cbb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
keçi, araştırma
Keçilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: İnsan sesini dinleyip yiyecek buluyorlar
Yeni bir bilimsel araştırma, keçilerin tıpkı küçük çocuklar gibi bir nesneyi bulmak için insan sesinin yönünü takip edebildiğini ortaya koydu. Deneyde sadece 29 keçi, bir araştırmacı tarafından yönlendirildiğinde yüzde 60 oranında ödül dolu bir kovaya doğru hareket ettiğini gösterdi.
İsviçre'deki Zürih Üniversitesi araştırmacıları, keçilerin insan sesiyle yönlendirme yapıldığında gizlenmiş yiyecekleri bulabildiğini ortaya koydu. Daha önce köpeklerde gözlemlenen bu yeteneğin şempanzelerde tespit edilmemesi, bulgunun evcilleştirme süreciyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar insanlığın en eski evcil hayvan türlerinden biri olan keçiler üzerinde deney gerçekleştirdi.
Deney kapsamında iki kova, ahşap bir perdenin iki yanına yerleştirildi. Araştırmacı, keçilerin görmediği bir anda kovalardan birine yiyecek koydu ve perde arkasına geçti. Daha sonra dolu kovanın bulunduğu yöne doğru heyecanlı bir ses tonuyla konuştu.
Toplam 29 keçi üzerinde yapılan testlerde hayvanların yüzde 60'ı, araştırmacının seslendiği yöndeki yiyecek dolu kovaya yöneldi.
Sessizlikte başarı oranı şansa düştü
Araştırmacının hiç konuşmadığı ya da kovalardan farklı bir yöne doğru seslendiği denemelerde ise başarı oranı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 49 olarak ölçüldü. Bilim insanları, bu oranların keçilerin bu koşullarda rastgele seçim yaptığını gösterdiğini belirtti.
Araştırmanın başyazarı Dr. Stuart Watson, elde edilen sonuçların evcilleştirme sürecinde ortaya çıkan bilişsel değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.
Daha önce de insan ipuçlarını okuyabildikleri görülmüştü
Önceki çalışmalar, keçilerin insanların işaret ettiği yönü takip edebildiğini, insan seslerindeki farklı duyguları ayırt edebildiğini ve olumlu yüz ifadelerine olumsuz ifadelere kıyasla daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koymuştu.
Araştırma ekibi, söz konusu yeteneğin evcilleştirme sonucu mu geliştiğini yoksa doğuştan mı geldiğini anlayabilmek için benzer deneylerin yaban keçileri üzerinde de yapılması gerektiğini belirtti.