https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kecilerin-gizli-yetenegi-ortaya-cikti-insan-sesini-dinleyip-yiyecek-buluyorlar-1106568789.html

Keçilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: İnsan sesini dinleyip yiyecek buluyorlar

Keçilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: İnsan sesini dinleyip yiyecek buluyorlar

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel araştırma, keçilerin tıpkı küçük çocuklar gibi bir nesneyi bulmak için insan sesinin yönünü takip edebildiğini ortaya koydu. Deneyde sadece... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T11:56+0300

2026-06-17T11:56+0300

2026-06-17T11:56+0300

yaşam

keçi

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082202698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_103f24c06caa7d148e8cb914d3446cc4.jpg

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi araştırmacıları, keçilerin insan sesiyle yönlendirme yapıldığında gizlenmiş yiyecekleri bulabildiğini ortaya koydu. Daha önce köpeklerde gözlemlenen bu yeteneğin şempanzelerde tespit edilmemesi, bulgunun evcilleştirme süreciyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar insanlığın en eski evcil hayvan türlerinden biri olan keçiler üzerinde deney gerçekleştirdi.Deney kapsamında iki kova, ahşap bir perdenin iki yanına yerleştirildi. Araştırmacı, keçilerin görmediği bir anda kovalardan birine yiyecek koydu ve perde arkasına geçti. Daha sonra dolu kovanın bulunduğu yöne doğru heyecanlı bir ses tonuyla konuştu.Toplam 29 keçi üzerinde yapılan testlerde hayvanların yüzde 60'ı, araştırmacının seslendiği yöndeki yiyecek dolu kovaya yöneldi.Sessizlikte başarı oranı şansa düştüAraştırmacının hiç konuşmadığı ya da kovalardan farklı bir yöne doğru seslendiği denemelerde ise başarı oranı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 49 olarak ölçüldü. Bilim insanları, bu oranların keçilerin bu koşullarda rastgele seçim yaptığını gösterdiğini belirtti.Araştırmanın başyazarı Dr. Stuart Watson, elde edilen sonuçların evcilleştirme sürecinde ortaya çıkan bilişsel değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Daha önce de insan ipuçlarını okuyabildikleri görülmüştüÖnceki çalışmalar, keçilerin insanların işaret ettiği yönü takip edebildiğini, insan seslerindeki farklı duyguları ayırt edebildiğini ve olumlu yüz ifadelerine olumsuz ifadelere kıyasla daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koymuştu.Araştırma ekibi, söz konusu yeteneğin evcilleştirme sonucu mu geliştiğini yoksa doğuştan mı geldiğini anlayabilmek için benzer deneylerin yaban keçileri üzerinde de yapılması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bilim-insanlari-nedenini-acikladi-sivrisinekler-sizi-daha-mi-fazla-isiriyor-1106565170.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keçi, araştırma