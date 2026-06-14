https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ermenistan-secimlerinin-kesin-sonucu-aciklandi-pasinyanin-partisi-kazandi-hukumeti-tek-basina-1106496707.html

Ermenistan seçimlerinin kesin sonucu açıklandı: Paşinyan’ın partisi kazandı, hükümeti tek başına kuracak

Ermenistan seçimlerinin kesin sonucu açıklandı: Paşinyan’ın partisi kazandı, hükümeti tek başına kuracak

Sputnik Türkiye

Ermenistan'da yapılan seçimlerin açıklanan kesin sonuçlarına göre, Başbakan Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49.7'sini alarak kazandı. Bu oy... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T17:40+0300

2026-06-14T17:40+0300

2026-06-14T17:57+0300

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ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikol paşinyan

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samvel karapetyan

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Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) açıkladığı nihai sonuçlara göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi seçimleri yüzde 49.7 oy oranı kazandı ve hükümeti tek başına kuracak.Bu durumda yeni mecliste Sivil Sözleşme Partisi'nin yanı sıra muhalefet kanadından Samvel Karapetyan’ın 'Güçlü Ermenistan' bloku ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın 'Ermenistan' ittifakı yer alacak. 'Müreffeh Ermenistan' partisi ise yüzde 4'lük barajı aşabilecek oy sayısına ulaşamadı. MSK'nın açıkladığı veriye göre parti 58 bin 287 oy ile yüzde 3.98 oy oranına ulaştı.Ermenistan'da 7 Haziran'da gerçekleşen parlamento seçimlerinde, milletvekilleri beş yıllığına seçilmiş oldu. Muhalefet, iktidarı seçim sürecine ve Merkezi Seçim Komisyonu'nun çalışmalarına ağır müdahalede bulunmakla defalarca suçlamıştı.AB yanlısı politikalarıyla bilinen Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisinin, daha önce doğrudan hükümet kuracak oy oranına ulaşamasa da azınlık kotaları ve oyların yeniden dağıtımıyla gerekli sandalye sayısını elde edebildiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ermenistanda-muhalefetin-secim-itirazina-mahkemeden-ret-1106483884.html

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