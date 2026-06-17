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Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Karaman'da dereye uçan otomobilde aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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karaman
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trafik polisi
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Merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında seyir halindeki otomobilin dereye devrilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Mustafa İ., 5 yaşındaki Mehmet Sinan İ. ve 12 yaşındaki Ramazan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle eşi ve iki çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen ailenin, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html
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karaman, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, kaza
karaman, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, kaza

Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

00:06 17.06.2026
© AA / Harun Reşit YıldıkoKaraman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA / Harun Reşit Yıldıko
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Karaman'da dereye uçan otomobilde aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında seyir halindeki otomobilin dereye devrilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Mustafa İ., 5 yaşındaki Mehmet Sinan İ. ve 12 yaşındaki Ramazan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle eşi ve iki çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen ailenin, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptığı belirtildi.
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
İstanbul TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: Yaralılar var
14 Haziran , 09:14
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