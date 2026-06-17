https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/karamanda-otomobil-dereye-uctu-3-cocuk-oldu-4-kisi-yaralandi-1106559180.html
Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Karaman'da dereye uçan otomobilde aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T00:06+0300
2026-06-17T00:06+0300
2026-06-17T00:06+0300
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karaman
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trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
kaza
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Merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında seyir halindeki otomobilin dereye devrilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Mustafa İ., 5 yaşındaki Mehmet Sinan İ. ve 12 yaşındaki Ramazan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle eşi ve iki çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen ailenin, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html
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karaman, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, kaza
karaman, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, kaza
Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye uçan otomobilde aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında seyir halindeki otomobilin dereye devrilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Mustafa İ., 5 yaşındaki Mehmet Sinan İ. ve 12 yaşındaki Ramazan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle eşi ve iki çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen ailenin, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptığı belirtildi.