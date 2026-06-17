https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/karamanda-otomobil-dereye-uctu-3-cocuk-oldu-4-kisi-yaralandi-1106559180.html

Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil dereye uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Karaman'da dereye uçan otomobilde aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T00:06+0300

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Merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında seyir halindeki otomobilin dereye devrilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Mustafa İ., 5 yaşındaki Mehmet Sinan İ. ve 12 yaşındaki Ramazan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle eşi ve iki çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen ailenin, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-tem-otoyolunda-midibus-devrildi-yaralilar-var-1106485345.html

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karaman, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, kaza