https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kacan-kurbanlik-kocuna-20-gun-sonra-kavustu-40-kilometre-uzaklikta-bulundu--1106569948.html
Kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuştu: 40 kilometre uzaklıkta bulundu
Kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuştu: 40 kilometre uzaklıkta bulundu
Sputnik Türkiye
Elazığ'da 78 yaşındaki kadının, emekli maaşından biriktirdiği para ile satın aldığı ve Kurban Bayramı'nda evinin önünden kaçan kurbanlık koçu 20 gün sonra... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T11:40+0300
2026-06-17T11:40+0300
2026-06-17T11:40+0300
yaşam
elazığ
kurban bayramı
kaçan koç
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sultan Balcı'nın Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık koçu, 20 gün sonra bulundu. Yaşlı kadının emekli maaşından biriktirdiği parayla satın aldığı ve bayramda evin önündeki ipi kopararak kaçan koç, evden 40 kilometre uzaklıkta yaylada bulunurken, yaşlı kadın büyük mutluluk yaşadı. Tüm köy seferber oldu Balcı'nın koçunun bulunması için hem aile fertleri hem de köy sakinleri adeta seferber oldu. Zaman zaman kırsalda görülmesine rağmen günlerdir yakalanamayan koç, kaçtığı köyden 40 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünün Karcık Yaylası'nda bir sürüye katılmış halde bulundu.Çobanın bilgi vermesi üzerine Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı yaylaya giderek teslim aldığı koçu aracıyla köye getirdi. 20 gündür koçun yolunu gözlediKoçuna günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Balcı, "Allah razı olsun, koçumu dağ başından alıp getirdiler. Herkes hakkını helal etsin. Koçum onca gün dışarıda kaldı. Koçum bulunduğu için çok mutluyum. Hep dağlara bakıyordum, 'Bu hayvan nereye gitti?' diye düşünüyordum. Her günüm üzüntüyle geçiyordu. Bugün çok şükür koçumu gördüm, çok mutluyum. Koçumu kurt yememiş, kimse zarar vermemiş çok şükür." dedi.'Evden' 40 kilometre uzaklıkta bulunduKoçun bulunduğu sürünün çobanı Ercan Üge ise kurbanlık koçun kaybolduğunu haberlerden öğrendiğini söyledi. Koyunları otlatmak için araziye çıktığında sürüye karışan siyah koçu fark ettiğini anlatan Üge, Akçatepe köyü muhtarını arayarak bilgi verdiğini belirtti. Üge, "Koç 20 gündür aranıyormuş. Buraya bayağı uzaktan gelmiş. İlk başta kaçtı, sonra tuz verdim. Yavaş yavaş koyunların içine girdi. Boynundaki ipi kestim, koyunlara alıştı. Şimdi sahibine teslim ettim." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-gul-onat-yasam-mucadelesi-veriyorum-1106569025.html
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elazığ, kurban bayramı, kaçan koç
elazığ, kurban bayramı, kaçan koç
Kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuştu: 40 kilometre uzaklıkta bulundu
Elazığ'da 78 yaşındaki kadının, emekli maaşından biriktirdiği para ile satın aldığı ve Kurban Bayramı'nda evinin önünden kaçan kurbanlık koçu 20 gün sonra evden 40 kilometre uzakta bulundu.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sultan Balcı'nın Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık koçu, 20 gün sonra bulundu. Yaşlı kadının emekli maaşından biriktirdiği parayla satın aldığı ve bayramda evin önündeki ipi kopararak kaçan koç, evden 40 kilometre uzaklıkta yaylada bulunurken, yaşlı kadın büyük mutluluk yaşadı.
Balcı'nın koçunun bulunması için hem aile fertleri hem de köy sakinleri adeta seferber oldu. Zaman zaman kırsalda görülmesine rağmen günlerdir yakalanamayan koç, kaçtığı köyden 40 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünün Karcık Yaylası'nda bir sürüye katılmış halde bulundu.
Çobanın bilgi vermesi üzerine Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı yaylaya giderek teslim aldığı koçu aracıyla köye getirdi.
20 gündür koçun yolunu gözledi
Koçuna günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Balcı, "Allah razı olsun, koçumu dağ başından alıp getirdiler. Herkes hakkını helal etsin. Koçum onca gün dışarıda kaldı. Koçum bulunduğu için çok mutluyum. Hep dağlara bakıyordum, 'Bu hayvan nereye gitti?' diye düşünüyordum. Her günüm üzüntüyle geçiyordu. Bugün çok şükür koçumu gördüm, çok mutluyum. Koçumu kurt yememiş, kimse zarar vermemiş çok şükür." dedi.
'Evden' 40 kilometre uzaklıkta bulundu
Koçun bulunduğu sürünün çobanı Ercan Üge ise kurbanlık koçun kaybolduğunu haberlerden öğrendiğini söyledi. Koyunları otlatmak için araziye çıktığında sürüye karışan siyah koçu fark ettiğini anlatan Üge, Akçatepe köyü muhtarını arayarak bilgi verdiğini belirtti. Üge, "Koç 20 gündür aranıyormuş. Buraya bayağı uzaktan gelmiş. İlk başta kaçtı, sonra tuz verdim. Yavaş yavaş koyunların içine girdi. Boynundaki ipi kestim, koyunlara alıştı. Şimdi sahibine teslim ettim." dedi.