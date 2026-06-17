https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/jimmy-kimmel-trumpin-havuz-projesiyle-dalga-gecti-amerikan-bayragi-mavisi-degil-meksika-bayragi-1106582340.html
Jimmy Kimmel, Trump'ın havuz projesiyle dalga geçti: Amerikan bayrağı mavisi değil, Meksika bayrağı yeşili
Jimmy Kimmel, Trump'ın havuz projesiyle dalga geçti: Amerikan bayrağı mavisi değil, Meksika bayrağı yeşili
Sputnik Türkiye
ABD'li komedyen Jimmy Kimmel, Trump yönetiminin 14 milyon dolarlarlık yansıtma havuzu projesiyle dalga geçti. Detaylar haberde...
2026-06-17T16:47+0300
2026-06-17T16:47+0300
2026-06-17T16:47+0300
dünya
jimmy kimmel
donald trump
abraham lincoln
anıt
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106581883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b496b3c6143bf092cc1d3c44fea7e91a.jpg
Washington’daki yaklaşık 600 metre uzunluğundaki tarihi havuz, Trump yönetiminin 14 milyon dolarlık yenileme çalışmasını tamamlamasından sadece birkaç gün sonra yeşile döndü. Proje kapsamında havuz tabanı, Trump’ın talebiyle “Amerikan bayrağı mavisi” olarak tanımlanan koyu mavi bir renkle kaplanmıştı.Jimmy Kimmel, programında konuyla ilgili yaptığı espride, “Henüz bir hafta bile geçmedi ama havuz tamamen yeşile döndü. Artık Amerikan bayrağı mavisi değil, Meksika bayrağı yeşili” ifadelerini kullandı.Uzmanların değerlendirmelerine de değinen Kimmel, koyu mavi rengin güneş ışığını daha fazla emerek su sıcaklığını artırdığını ve bunun da yosun oluşumunu hızlandırmış olabileceğini söyledi.Ünlü sunucu, Trump’ın seçim kampanyalarında sıkça kullandığı “bataklığı kurutma” söylemine gönderme yaparak, “Bataklığı kurutacağına söz vermişti. Bunun yerine vergi mükelleflerinin 14 milyon dolarını harcayıp yenisini yaptı” dedi.Kimmel ayrıca Trump’ın otel işletmeciliği geçmişine de atıfta bulunarak, “Bir havuzu temiz tutmak konusunda uzman olması gereken biri varsa o da odur. Ama bunu bile başaramadı” şeklinde konuştu.Öte yandan ABD Ulusal Park Servisi ekipleri, havuzdaki yosunlaşmayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Salı günü bölgede çalışan ekiplerin havuza hidrojen peroksit döktüğü görüldü.ABD İçişleri Bakanlığı ise eleştirilere karşı yaptığı açıklamada, önceki yönetimleri hedef aldı. Bakanlık sözcüsü, Trump yönetiminin havuzun bakımını aktif şekilde yürüttüğünü savunurken, yosunla mücadelede "nanobalon ozon teknolojisi" kullanıldığını belirtti.Yetkililer, hidrojen peroksitin klora kıyasla daha hafif bir yöntem olduğunu ve çevre ile yaban hayatı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığını ifade etti. Yosunlaşmanın kesin nedeni konusunda incelemeler sürerken, uzmanlar Trump’ın tercih ettiği koyu mavi kaplamanın sorunun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/adalet-bakani-gurlekten-12-yargi-paketi-aciklamasi-1106543218.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106581883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6d0e022f23d4700247e287c6f605b16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jimmy kimmel, donald trump, abraham lincoln, anıt, abd
jimmy kimmel, donald trump, abraham lincoln, anıt, abd
Jimmy Kimmel, Trump'ın havuz projesiyle dalga geçti: Amerikan bayrağı mavisi değil, Meksika bayrağı yeşili
ABD'li komedyen ve televizyon sunucusu Jimmy Kimmel, Trump yönetiminin yenilediği ve 'Amerikan bayrağı mavisi' olması planlanan Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu'nun kısa sürede yosunla kaplanmasını canlı yayında alaya aldı. Kimmel, havuz için 'Amerikan bayrağı mavisi değil, Meksika bayrağı yeşili' dedi.
Washington’daki yaklaşık 600 metre uzunluğundaki tarihi havuz, Trump yönetiminin 14 milyon dolarlık yenileme çalışmasını tamamlamasından sadece birkaç gün sonra yeşile döndü. Proje kapsamında havuz tabanı, Trump’ın talebiyle “Amerikan bayrağı mavisi” olarak tanımlanan koyu mavi bir renkle kaplanmıştı.
Jimmy Kimmel, programında konuyla ilgili yaptığı espride, “Henüz bir hafta bile geçmedi ama havuz tamamen yeşile döndü. Artık Amerikan bayrağı mavisi değil, Meksika bayrağı yeşili” ifadelerini kullandı.
Uzmanların değerlendirmelerine de değinen Kimmel, koyu mavi rengin güneş ışığını daha fazla emerek su sıcaklığını artırdığını ve bunun da yosun oluşumunu hızlandırmış olabileceğini söyledi.
Ünlü sunucu, Trump’ın seçim kampanyalarında sıkça kullandığı “bataklığı kurutma” söylemine gönderme yaparak, “Bataklığı kurutacağına söz vermişti. Bunun yerine vergi mükelleflerinin 14 milyon dolarını harcayıp yenisini yaptı” dedi.
Kimmel ayrıca Trump’ın otel işletmeciliği geçmişine de atıfta bulunarak, “Bir havuzu temiz tutmak konusunda uzman olması gereken biri varsa o da odur. Ama bunu bile başaramadı” şeklinde konuştu.
Öte yandan ABD Ulusal Park Servisi ekipleri, havuzdaki yosunlaşmayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Salı günü bölgede çalışan ekiplerin havuza hidrojen peroksit döktüğü görüldü.
ABD İçişleri Bakanlığı ise eleştirilere karşı yaptığı açıklamada, önceki yönetimleri hedef aldı. Bakanlık sözcüsü, Trump yönetiminin havuzun bakımını aktif şekilde yürüttüğünü savunurken, yosunla mücadelede "nanobalon ozon teknolojisi" kullanıldığını belirtti.
Yetkililer, hidrojen peroksitin klora kıyasla daha hafif bir yöntem olduğunu ve çevre ile yaban hayatı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığını ifade etti.
Yosunlaşmanın kesin nedeni konusunda incelemeler sürerken, uzmanlar Trump’ın tercih ettiği koyu mavi kaplamanın sorunun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabileceğini değerlendiriyor.