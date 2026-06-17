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İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama
İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir gazetede yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T15:42+0300
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İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, dip çamuru temizliği çalışmasının her aşamasının bilimsel temele dayandığı belirtildi. Körfez'den alınan dip çamurunun yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği duyurulan açıklamada "Dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır." ifadesine yer verildi.Bakan Kurum da dalmıştıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 2. etabın tamamlanmasının ardından ilerleyişin incelenmesi amacıyla İzmit Körfezi'nde dalış programına katılmıştı.Programda "Deniz nefes almaya başladı." diye konuşan Kurum, "Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/bakan-kurum-izmit-korfezinden-dalis-yapti-deniz-nefes-almaya-basladi-1106497016.html
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murat kurum, i̇zmit körfezi, türkiye
murat kurum, i̇zmit körfezi, türkiye

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

15:42 17.06.2026
© ÇŞİDBÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© ÇŞİDB
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir gazetede yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.
İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dip çamuru temizliği çalışmasının her aşamasının bilimsel temele dayandığı belirtildi. Körfez'den alınan dip çamurunun yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği duyurulan açıklamada "Dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır." ifadesine yer verildi.

Bakan Kurum da dalmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 2. etabın tamamlanmasının ardından ilerleyişin incelenmesi amacıyla İzmit Körfezi'nde dalış programına katılmıştı.
Programda "Deniz nefes almaya başladı." diye konuşan Kurum, "Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nden dalış yaptı: 'Deniz nefes almaya başladı'
14 Haziran , 17:54
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