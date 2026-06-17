https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/izmit-korfezindeki-dip-camuru-iddiasina-yalanlama-1106580040.html

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir gazetede yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T15:42+0300

2026-06-17T15:42+0300

2026-06-17T15:42+0300

yaşam

murat kurum

i̇zmit körfezi

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106580373_0:0:3634:2044_1920x0_80_0_0_68acc2b4bd4f75812566af0a097b134e.jpg

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, dip çamuru temizliği çalışmasının her aşamasının bilimsel temele dayandığı belirtildi. Körfez'den alınan dip çamurunun yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği duyurulan açıklamada "Dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır." ifadesine yer verildi.Bakan Kurum da dalmıştıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 2. etabın tamamlanmasının ardından ilerleyişin incelenmesi amacıyla İzmit Körfezi'nde dalış programına katılmıştı.Programda "Deniz nefes almaya başladı." diye konuşan Kurum, "Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/bakan-kurum-izmit-korfezinden-dalis-yapti-deniz-nefes-almaya-basladi-1106497016.html

i̇zmit körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, i̇zmit körfezi, türkiye