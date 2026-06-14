https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/bakan-kurum-izmit-korfezinden-dalis-yapti-deniz-nefes-almaya-basladi-1106497016.html

Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nden dalış yaptı: 'Deniz nefes almaya başladı'

Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nden dalış yaptı: 'Deniz nefes almaya başladı'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizleme çalışmalarını su altında dalış yaparak yerinde... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T17:54+0300

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2022 yılında 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle başlatılan proje çerçevesinde İzmit Körfezi'nde dalış programı düzenlendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da programa katılarak körfezde su altı gözlemi yaptı. Bakan Kurum, çalışmalar sonucunda deniz ekosisteminde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını belirterek, “Açıkçası deniz nefes almaya başladı. Denizin dibinde deniz çayırlarının, deniz yıldızlarının ve deniz patlıcanlarının yeniden canlandığını görüyoruz” dedi.Proje kapsamında bugüne kadar 2 etapta toplam 2.4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarılarak bertaraf edildiğini aktaran Bakan Kurum, toplam hedefin 3.8 milyon metreküp olduğunu ve projenin yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220705/izmit-korfezi-yosunlarla-kaplandi-1058330765.html

türki̇ye

i̇zmit körfezi

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marmara bölgesi

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türkiye, i̇zmit körfezi, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara adası, kocaeli, kocaeli valiliği, murat kurum