Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/israilli-bakan-somaliland-ile-yillardir-gizli-operasyonlarda-isbirligi-yapiyoruz-1106579264.html
İsrailli Bakan: Somaliland ile yıllardır gizli operasyonlarda işbirliği yapıyoruz
İsrailli Bakan: Somaliland ile yıllardır gizli operasyonlarda işbirliği yapıyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somaliland yönetimiyle uzun yıllardır kamuoyuna açıklanmayan operasyonlarda işbirliği yürüttüklerini söyledi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T15:07+0300
2026-06-17T15:07+0300
dünya
ortadoğu
yisrael katz
isaac herzog
somaliland
i̇srail
somali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5e004105435331a279ab777ce8a1666.jpg
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile yıllardır çeşitli gizli operasyonlarda işbirliği yürüttüklerini açıkladı.İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail'i ziyaret eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile görüştü. Toplantıya İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de katıldığı belirtildi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Katz, iki taraf arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Uzun yıllardır kamuoyundan gizli bir dizi operasyonda işbirliği yaptık. Şimdi ise güvenlik işbirliğimizi her iki halkın yararı ve bölgesel istikrar için daha üst seviyelere taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.Açıklama, İsrail ile Somaliland arasındaki temasların kapsamına ilişkin şimdiye kadar yapılan en açık değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı. Somaliland yönetimi, 15 Haziran'da Kudüs'te İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. Abdullahi'nin İsrail ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile de görüştüğü bildirildi.İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülkeİsrail Başbakanı Netanyahu daha önce Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'ı resmen tanıyan ilk ve tek ülke oldu.Somaliland, 1991 yılında Somali'den ayrıldığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.Mogadişu yönetimi ise Somaliland'ı Somali'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguluyor. Somali hükümeti, bölgeyi ilgilendiren uluslararası anlaşmaların ve diplomatik girişimlerin yalnızca merkezi hükümetin yetkisinde olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/trump-iran-ile-anlasacagim-1106012910.html
somaliland
i̇srail
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0274140012a4e950c6415ec64cb0529c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yisrael katz, isaac herzog, somaliland, i̇srail, somali
ortadoğu, yisrael katz, isaac herzog, somaliland, i̇srail, somali

İsrailli Bakan: Somaliland ile yıllardır gizli operasyonlarda işbirliği yapıyoruz

15:07 17.06.2026
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somaliland yönetimiyle uzun yıllardır kamuoyuna açıklanmayan operasyonlarda işbirliği yürüttüklerini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile yıllardır çeşitli gizli operasyonlarda işbirliği yürüttüklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail'i ziyaret eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile görüştü. Toplantıya İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de katıldığı belirtildi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Katz, iki taraf arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Uzun yıllardır kamuoyundan gizli bir dizi operasyonda işbirliği yaptık. Şimdi ise güvenlik işbirliğimizi her iki halkın yararı ve bölgesel istikrar için daha üst seviyelere taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Açıklama, İsrail ile Somaliland arasındaki temasların kapsamına ilişkin şimdiye kadar yapılan en açık değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı. Somaliland yönetimi, 15 Haziran'da Kudüs'te İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. Abdullahi'nin İsrail ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile de görüştüğü bildirildi.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'ı resmen tanıyan ilk ve tek ülke oldu.
Somaliland, 1991 yılında Somali'den ayrıldığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.
Mogadişu yönetimi ise Somaliland'ı Somali'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguluyor. Somali hükümeti, bölgeyi ilgilendiren uluslararası anlaşmaların ve diplomatik girişimlerin yalnızca merkezi hükümetin yetkisinde olduğunu savunuyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
DÜNYA
İbrahim Anlaşmaları'nı Türkiye'ye de hatırlatan Trump: İmzalanırsa İran ile anlaşacağım
25 Mayıs, 15:43

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала