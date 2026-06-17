https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/israilli-bakan-somaliland-ile-yillardir-gizli-operasyonlarda-isbirligi-yapiyoruz-1106579264.html

İsrailli Bakan: Somaliland ile yıllardır gizli operasyonlarda işbirliği yapıyoruz

İsrailli Bakan: Somaliland ile yıllardır gizli operasyonlarda işbirliği yapıyoruz

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somaliland yönetimiyle uzun yıllardır kamuoyuna açıklanmayan operasyonlarda işbirliği yürüttüklerini söyledi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T15:07+0300

2026-06-17T15:07+0300

2026-06-17T15:07+0300

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile yıllardır çeşitli gizli operasyonlarda işbirliği yürüttüklerini açıkladı.İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail'i ziyaret eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile görüştü. Toplantıya İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de katıldığı belirtildi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Katz, iki taraf arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Uzun yıllardır kamuoyundan gizli bir dizi operasyonda işbirliği yaptık. Şimdi ise güvenlik işbirliğimizi her iki halkın yararı ve bölgesel istikrar için daha üst seviyelere taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.Açıklama, İsrail ile Somaliland arasındaki temasların kapsamına ilişkin şimdiye kadar yapılan en açık değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı. Somaliland yönetimi, 15 Haziran'da Kudüs'te İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. Abdullahi'nin İsrail ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile de görüştüğü bildirildi.İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülkeİsrail Başbakanı Netanyahu daha önce Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'ı resmen tanıyan ilk ve tek ülke oldu.Somaliland, 1991 yılında Somali'den ayrıldığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.Mogadişu yönetimi ise Somaliland'ı Somali'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguluyor. Somali hükümeti, bölgeyi ilgilendiren uluslararası anlaşmaların ve diplomatik girişimlerin yalnızca merkezi hükümetin yetkisinde olduğunu savunuyor.

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