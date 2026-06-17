https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/israil-askerinin-ates-actigi-aracta-7-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1106574527.html

İsrail askerinin ateş açtığı araçta 7 aylık bebek hayatını kaybetti

İsrail askerinin ateş açtığı araçta 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Batı Şeria’da, bir İsrail askerinin aile aracına ateş açması sonucu 7 aylık Sam Ebu Haykal hayatını kaybetti. Aile, bebeklerinin “hiçbir tehlike oluşturmayan” araçta soğukkanlılıkla öldürüldüğünü belirtti. Detaylar haberde...

2026-06-17T13:06+0300

2026-06-17T13:06+0300

2026-06-17T13:06+0300

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el halil

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7 aylık Sam Ebu Haykal, bu ayın başlarında El Halil kenti yakınlarında ailesiyle birlikteyken İsrail askerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü.Baba Fahd Ebu Haykal, Amerika merkezli NBC News’e yaptığı açıklamada üzüntüsünü şöyle dile getirdi:‘Hiçbir uyarı olmadan ateş açtılar’41 yaşındaki multimedya profesörü Fahd Ebu Haykal, olayın yaşandığı sırada aracı yavaş hızda sürdüğünü, askerlerin aracına silah doğrulttuğunu gördüğünü ve hemen durduğunu anlattı. “Hiçbir uyarı veya gerekçe olmaksızın araca ateş açtı” dedi.Araçta eşi Dania Salameh (28) bebeğini kucağında tutuyordu. Mermilerden biri önce babanın eline isabet etti, ardından bebeğin başına girdi. Anne Dania da çene ve göğüs bölgesinden yaralandı.İsrail ordusunun açıklaması ve çelişkiİsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ilk açıklamasında, askerlerin “hızla kendilerine doğru gelen bir araç algıladığını” ve bu nedenle ateş açtığını iddia etti. Ancak daha sonra B’Tselem (İsrail İnsan Hakları Örgütü) tarafından yayınlanan görüntüler bu iddiayı çürüttü. Görüntülerde aracın askerlere çok uzakta olduğu ve durmak üzere yavaşladığı net şekilde görüldü.IDF, olayın Askeri Polis Suç Soruşturma Birimi tarafından “ciddi şekilde” incelendiğini ve “sivil kişilere verilen zarardan büyük üzüntü duyulduğunu” belirtti.B’Tselem, “Araç yavaşlayarak duruyordu ve askerlere hiçbir tehlike oluşturmuyordu” açıklamasında bulundu. Örgüt, olayın ardından babanın bebeğinin başından kanı durdurmaya çalışırken çekilen görüntüleri de yayınladı.Ailesi ve cenazeAnne Dania Salameh’in ameliyat olduğu, bebeğin öldüğünü öğrendiğinde şok geçirdiği aktarıldı. Bebeğin büyükannesi ve 11 yaşındaki kardeşi Hilal olaydan yara almadan kurtuldu.Sam’in cenazesinde minik bedeni Filistin bayrağına sarılı halde toprağa verildi.Aile, Batı Şeria’da yerleşimci saldırılarına ve İsrail güçlerinin operasyonlarına maruz kaldıklarını, evlerine taş atıldığını, ekinlerinin tahrip edildiğini ve ağaçlarının kesildiğini de ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html

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