https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html

İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

İsrail BaşbakanıBaşbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu pazar günü Beyrut'un güney banliyölerinde... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T15:21+0300

2026-06-14T15:21+0300

2026-06-14T15:21+0300

dünya

i̇srail

beyrut

lübnan

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106493961_40:0:787:420_1920x0_80_0_0_cd2aab519b114b133b4d11e53ccf6740.png

Açıklamada, saldırının Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açmasına karşılık olarak yapıldığı öne sürüldü.İsrail Ordusu’ndan (IDF) daha sonra yapılan açıklamada ise “Beyrut’ta bir Hizbullah komuta merkezine hassas bir saldırı gerçekleşti” ifadeleri yer aldı.İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkesİsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-abd-anlasmasi-icin-kritik-gun-trump-bugunu-isaret-etti-tahran-supheyle-bakiyor-1106489542.html

i̇srail

beyrut

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, beyrut, lübnan, haberler