https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail BaşbakanıBaşbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu pazar günü Beyrut'un güney banliyölerinde... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T15:21+0300
2026-06-14T15:21+0300
2026-06-14T15:21+0300
dünya
i̇srail
beyrut
lübnan
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106493961_40:0:787:420_1920x0_80_0_0_cd2aab519b114b133b4d11e53ccf6740.png
Açıklamada, saldırının Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açmasına karşılık olarak yapıldığı öne sürüldü.İsrail Ordusu’ndan (IDF) daha sonra yapılan açıklamada ise “Beyrut’ta bir Hizbullah komuta merkezine hassas bir saldırı gerçekleşti” ifadeleri yer aldı.İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkesİsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-abd-anlasmasi-icin-kritik-gun-trump-bugunu-isaret-etti-tahran-supheyle-bakiyor-1106489542.html
i̇srail
beyrut
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106493961_133:0:693:420_1920x0_80_0_0_5ce89c80764fda4fb8940cc4fbf57eda.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, beyrut, lübnan, haberler
i̇srail, beyrut, lübnan, haberler
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi
İsrail BaşbakanıBaşbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu pazar günü Beyrut'un güney banliyölerinde, grubun kalesi olarak bilinen Dahiyeh'deki Hizbullah hedeflerine saldırdı.
Açıklamada, saldırının Hizbullah'ın İsrail topraklarına ateş açmasına karşılık olarak yapıldığı öne sürüldü.
İsrail Ordusu’ndan (IDF) daha sonra yapılan açıklamada ise “Beyrut’ta bir Hizbullah komuta merkezine hassas bir saldırı gerçekleşti” ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.
Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.