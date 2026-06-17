https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/altin-fiyatlari-beklemede-bugun-altin-fiyatlari-ne-kadar-1106565223.html

Altın fiyatları beklemede: Bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları beklemede: Bugün altın fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları ABD-İran mutabakatının ardından temkinli yükseldi. Gram altın 6 bin 440 lira seviyesinde ons altın ise 4 bin 300 dolar seviyesinde. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:03+0300

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2026-06-17T10:03+0300

ekonomi̇

abd

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altın

ons altın

gram altın

piyasa

fed açık piyasa komitesi (fomc)

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Piyasalar Ortadoğu'ya kilitlendii. Gelişmeler yakından takip edilirken, altın ve petrol fiyatları da oynak.Ons altın ne kadar?Altın, ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar, Basra Körfezi üzerinden petrol akışını yeniden başlatması beklenen ve enflasyon ile faiz oranlarına ilişkin endişeleri hafifletecek olan ABD-İran barış anlaşmasının imzalanmasını bekliyordu.İki ülke, Tahran'a petrol ihracatının derhal yeniden başlatılması da dahil olmak üzere geniş ekonomik teşvikler sunan geçici bir anlaşmayı Cuma günü İsviçre'de imzalayacak.Piyasa katılımcıları ayrıca, yetkililerin faiz oranlarını değiştirmemesi beklenen Federal Rezerv'in yaklaşan politika kararına da dikkatlerini çevirdi.Toplantı, Kevin Warsh'ın başkanlık edeceği ilk toplantı olacak, ancak FOMC'nin üç aylık faiz oranı tahminlerine bir "nokta" sunması beklenmiyor. Bu haftanın başlarında, Avustralya Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 4,35'te sabit tutarken, Japonya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkardı.Ons altın güne 4 bin 334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 317 dolar, en yüksek de 4 bin 349 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 325 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 446 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 431 lira, en yüksek de 6 bin 476 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 440 liradan alıcı buluyor.

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abd, külçe altın, altın, ons altın, gram altın, piyasa, fed açık piyasa komitesi (fomc)