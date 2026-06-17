https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/cin-bmnin-otoritesine-yeterince-saygi-gosterilmiyor-1106564840.html

Çin: BM'nin otoritesine yeterince saygı gösterilmiyor

Çin: BM'nin otoritesine yeterince saygı gösterilmiyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Birleşmiş Milletler'in (BM) önemini koruduğunu ancak günümüzde örgütün otoritesine ve rolüne yeterince saygı gösterilmediğini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T09:25+0300

2026-06-17T09:25+0300

2026-06-17T09:24+0300

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çin dışişleri bakanlığı

wang yi

birleşmiş milletler (bm)

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında, küresel yönetim ve BM’nin rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. BM'nin halen en önemli uluslararası yapı olduğunu vurgulayan Çinli diplomat, örgütün bugünkü konumuna dair eleştirilerde bulundu.Wang, “Bugün çok taraflılık zayıflamış gibi görünüyorsa, bunun nedeni BM'nin önemini yitirmesi değil; otoritesine ve rolüne yeterince saygı gösterilmemesi ve bunların hayata geçirilememesi” ifadelerini kullandı.‘Orman kanunlarına’ dönüş riskiDünyanın yeniden “orman kanunlarına” dönme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Wang Yi, bunun sebebinin BM Anlaşması’nın eskimesi değil, bu anlaşmaya gerektiği gibi uyulmaması ve korunmaması olduğunu dile getirdi.Küresel sorunların çözümü için BM'nin merkezî rolünün desteklenmesi gerektiğini ifade eden Çinli Bakan, şu değerlendirmede bulundu:Küresel Güney vurgusuÇin Dışişleri Bakanı, BM bünyesinde reform süreçlerinin hızlandırılması gerektiğinin de altını çizdi. Özellikle Küresel Güney olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkelerin örgütteki temsiliyetinin ve söz hakkının artırılması gerektiğini belirten Wang, bu sayede BM'nin dinamizm kazanacağını ve etkinliğinin artacağını vurguladı.Çin hükümeti bugün "Daha Adil ve Akılcı Bir Küresel Yönetim Sisteminin İnşası: Çin'in Konseptleri, Girişimleri ve Eylemleri" başlıklı bir "Beyaz Kitap" yayımlayarak Pekin'in bu konudaki resmi yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-sehirlerini-kana-bulayacaklardi-kiev-gudumlu-teror-hucreleri-cokertildi-1106563510.html

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