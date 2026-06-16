https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israilin-abd-iran-mutabakat-zaptini-gormek-talebi-reddedildi-1106557706.html
'İsrail'in, ABD-İran mutabakat zaptını görmek talebi reddedildi'
'İsrail'in, ABD-İran mutabakat zaptını görmek talebi reddedildi'
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında hazırlanarak 19 Haziran’da imzalanması planlanan mutabakat zaptı öncesinde İsrail’in belgeyi inceleme talebinin reddedildiği öne sürüldü. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T22:31+0300
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2026-06-16T22:31+0300
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İsrail’in, ABD ve İran arasında hazırlanan mutabakat zaptının metnini kamuoyuna açıklanmadan önce görmek istediği ancak bu talebinin kabul edilmediği bildirildi. İsrail Kanal 12’nin haberine göre, Tel Aviv yönetiminin belgeye önceden erişim talebi karşılık bulmadı.Pazar günü yapılan açıklamalarda, ABD ile İran’ın mutabakat zaptı üzerindeki çalışmalarını tamamladığı ve söz konusu belgenin 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanmasının planlandığı doğrulandı. İddiaya göre mutabakat zaptı, taraflara nihai bir anlaşma için 60 günlük müzakere süresi tanıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/amerikan-basini-abd-iran-anlasmasi-tahranin-derhal-petrol-satmasina-olanak-taniyacak-1106555876.html
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abd, i̇ran, i̇srail
'İsrail'in, ABD-İran mutabakat zaptını görmek talebi reddedildi'
ABD ile İran arasında hazırlanarak 19 Haziran’da imzalanması planlanan mutabakat zaptı öncesinde İsrail’in belgeyi inceleme talebinin reddedildiği öne sürüldü.
İsrail’in, ABD ve İran arasında hazırlanan mutabakat zaptının metnini kamuoyuna açıklanmadan önce görmek istediği ancak bu talebinin kabul edilmediği bildirildi. İsrail Kanal 12’nin haberine göre, Tel Aviv yönetiminin belgeye önceden erişim talebi karşılık bulmadı.
Pazar günü yapılan açıklamalarda, ABD ile İran’ın mutabakat zaptı üzerindeki çalışmalarını tamamladığı ve söz konusu belgenin 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanmasının planlandığı doğrulandı. İddiaya göre mutabakat zaptı, taraflara nihai bir anlaşma için 60 günlük müzakere süresi tanıyacak.