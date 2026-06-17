https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/icisleri-bakani-ciftci-sahipsiz-sokak-hayvanlarinin-yuzde-83u-toplandi-1106583606.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ü toplandı

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ü toplandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplanarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına yerleştirildiğini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T17:17+0300

2026-06-17T17:17+0300

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'la bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplandığını, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını belirten Bakan Çiftçi, "51 ilimizde, yani il özel idaresinin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100'e ulaştık. Büyükşehirlerde bu çalışmalar ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız" dedi.Bakan Çiftçi, Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.Büyükşehirlerdeki çalışmalara ilişkin güncel verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, Ankara'da yüzde 99, Van'da yüzde 91, Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesine ulaşıldığını söyledi.Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bakan-ciftci-yilbasina-kadar-sokak-kopeklerinin-tamamini-barinaklara-toplatacagim-1106519344.html

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