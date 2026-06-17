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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/huckabee-israil-olmasaydi-amerika-da-olmazdi-1106559546.html
Huckabee: İsrail olmasaydı Amerika da olmazdı
Huckabee: İsrail olmasaydı Amerika da olmazdı
Sputnik Türkiye
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bir konferansta İsrail ve Yahudi mirasının Amerika'nın kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T00:48+0300
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dünya
mike huckabee
abd
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abd
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Mirası Uluslararası Konferansı'nda bir konuşma yaptı.Huckabee, "Bu miras şüphesiz sizin mirasınız. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de mirasıdır. İsrail olmasaydı, Yahudi temeli olmasaydı Amerika da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz" dedi.Huckabee'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı gün yaptığı, "ABD ve ben olmasaydık İsrail de olmazdı" sözlerinin ardından geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-abd-anlasmasi-sonrasi-gozler-ortadoguda-savasin-cercevesini-cizen-israilin-masada-soz-sahibi-1106544383.html
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mike huckabee, abd, i̇srail, amerika, abd, donald trump, i̇ran
mike huckabee, abd, i̇srail, amerika, abd, donald trump, i̇ran

Huckabee: İsrail olmasaydı Amerika da olmazdı

00:48 17.06.2026
© AP Photo / Ohad ZwigenbergMike Huckabee
Mike Huckabee - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bir konferansta İsrail ve Yahudi mirasının Amerika'nın kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Mirası Uluslararası Konferansı'nda bir konuşma yaptı.
Huckabee, "Bu miras şüphesiz sizin mirasınız. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de mirasıdır. İsrail olmasaydı, Yahudi temeli olmasaydı Amerika da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz" dedi.
Huckabee'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı gün yaptığı, "ABD ve ben olmasaydık İsrail de olmazdı" sözlerinin ardından geldi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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