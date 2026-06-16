https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kizilcik-serbeti-dizisi-oyuncusu-ece-irtemin-cenaze-programi-belli-oldu-1106536996.html

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Sputnik Türkiye

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen oyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu. İrtem çarşamba günü İzmir'de toprağa verilecek. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

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yaşam

ece i̇rtem

cenaze

kızılcık şerbeti

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl rolünü canlandıran ünlü oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Genç oyuncunun cenaze programı da belli oldu. İrtem'in bir plan değişikliği olmazsa çarşamba günü memleketi İzmir'de toprağa verileceği belirtildi. Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacakGenç oyuncunun cenazesi detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünlü oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu. Emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan İrtem'in cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kizilcik-serbetinde-isil-karakterini-canlandirmisti-oyuncu-ece-irtem-hayatini-kaybetti-1106515325.html

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ece i̇rtem, cenaze, kızılcık şerbeti