Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kizilcik-serbeti-dizisi-oyuncusu-ece-irtemin-cenaze-programi-belli-oldu-1106536996.html
Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen oyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu. İrtem çarşamba günü İzmir'de toprağa verilecek. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T11:26+0300
2026-06-16T11:27+0300
yaşam
ece i̇rtem
cenaze
kızılcık şerbeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106515170_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ee477467b6482c927a2b07677b618f37.jpg
Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl rolünü canlandıran ünlü oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Genç oyuncunun cenaze programı da belli oldu. İrtem'in bir plan değişikliği olmazsa çarşamba günü memleketi İzmir'de toprağa verileceği belirtildi. Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacakGenç oyuncunun cenazesi detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünlü oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu. Emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan İrtem'in cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kizilcik-serbetinde-isil-karakterini-canlandirmisti-oyuncu-ece-irtem-hayatini-kaybetti-1106515325.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106515170_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c5ff6a8397ff6dfd7899d1ed8604112d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ece i̇rtem, cenaze, kızılcık şerbeti
ece i̇rtem, cenaze, kızılcık şerbeti

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

11:26 16.06.2026 (güncellendi: 11:27 16.06.2026)
Ece İrtem sosyal medya
Ece İrtem sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
Abone ol
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen oyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu. İrtem çarşamba günü İzmir'de toprağa verilecek.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl rolünü canlandıran ünlü oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Genç oyuncunun cenaze programı da belli oldu. İrtem'in bir plan değişikliği olmazsa çarşamba günü memleketi İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak

Genç oyuncunun cenazesi detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünlü oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu. Emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan İrtem'in cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Ece İrtem sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
YAŞAM
Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini canlandırmıştı: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti, avukatı ölüm nedenini açıkladı
Dün, 15:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала