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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/brezilyada-havada-iki-helikopter-carpisti-6-olu-1106499846.html
Brezilya’da havada iki helikopter çarpıştı: 6 ölü
Brezilya’da havada iki helikopter çarpıştı: 6 ölü
Sputnik Türkiye
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T21:12+0300
2026-06-14T21:12+0300
dünya
brezilya
helikopter
helikopter kazası
kaza
kaza sebebi
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Rio de Janeiro kentinin güneybatısındaki Recreio dos Bandeirantes bölgesinde iki helikopter havada çarpıştı.Helikopterlerden birinde 4 yolcu ve 1 pilot, diğerinde ise yalnızca 1 pilot bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri, elektrikli araçların bulunduğu bir otoparkın yakınında düşerek patladı. Diğer helikopter ise alev almadan ters şekilde yere indi.Enkaz parçalarının en az 100 metrelik bir alana yayıldığı, bazı parçaların ise çevredeki binaların teraslarına kadar ulaştığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/pakistanda-askeri-helikopter-dustu-tum-personel-hayatini-kaybetti-1106403524.html
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brezilya, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi
brezilya, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi

Brezilya’da havada iki helikopter çarpıştı: 6 ölü

21:12 14.06.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinHelikopter
Helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Rio de Janeiro kentinin güneybatısındaki Recreio dos Bandeirantes bölgesinde iki helikopter havada çarpıştı.
Helikopterlerden birinde 4 yolcu ve 1 pilot, diğerinde ise yalnızca 1 pilot bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.
Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri, elektrikli araçların bulunduğu bir otoparkın yakınında düşerek patladı. Diğer helikopter ise alev almadan ters şekilde yere indi.
Enkaz parçalarının en az 100 metrelik bir alana yayıldığı, bazı parçaların ise çevredeki binaların teraslarına kadar ulaştığı bildirildi.
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