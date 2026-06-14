https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/brezilyada-havada-iki-helikopter-carpisti-6-olu-1106499846.html

Brezilya’da havada iki helikopter çarpıştı: 6 ölü

Brezilya’da havada iki helikopter çarpıştı: 6 ölü

Sputnik Türkiye

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T21:12+0300

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Rio de Janeiro kentinin güneybatısındaki Recreio dos Bandeirantes bölgesinde iki helikopter havada çarpıştı.Helikopterlerden birinde 4 yolcu ve 1 pilot, diğerinde ise yalnızca 1 pilot bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri, elektrikli araçların bulunduğu bir otoparkın yakınında düşerek patladı. Diğer helikopter ise alev almadan ters şekilde yere indi.Enkaz parçalarının en az 100 metrelik bir alana yayıldığı, bazı parçaların ise çevredeki binaların teraslarına kadar ulaştığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/pakistanda-askeri-helikopter-dustu-tum-personel-hayatini-kaybetti-1106403524.html

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brezilya, helikopter, helikopter kazası, kaza, kaza sebebi