https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/grammy-adayi-rapci-sucunu-kabul-etti-mystikal-20-yil-hapis-cezasi-aldi-1106578929.html
Grammy adayı rapçi suçunu kabul etti: Mystikal 20 yıl hapis cezası aldı
Grammy adayı rapçi suçunu kabul etti: Mystikal 20 yıl hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
ABD'li rapçi Mystikal, 2022 yılında Louisiana'daki evinde gerçekleşen tecavüz davasında yaptığı suçunu kabul anlaşmasının ardından 20 yıl hapis cezasına... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T15:10+0300
2026-06-17T15:10+0300
2026-06-17T15:10+0300
yaşam
abd
grammy
rap
dava
hapis
tecavüz
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Gerçek adı Michael Lawrence Tyler olan ve müzik dünyasında Mystikal adıyla tanınan rapçi hakkındaki dava karara bağlandı.Mahkeme kayıtlarına göre sanatçı, Louisiana'daki evinde bir kadına yönelik saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü derece tecavüz suçunu kabul etti.Savcılıkla yapılan anlaşma kapsamında cezası 20 yıl ile sınırlandırıldı. Birinci derece tecavüz suçlamasıyla yargılanması halinde ise zorunlu müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.Son anda geri adım atmak istediCeza duruşmasından günler önce Mystikal, suçunu kabul ettiği anlaşmayı geri çekmek için mahkemeye başvurdu.Rapçi, anlaşmanın sonuçlarını tam olarak anlamadığını öne sürdü. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi ve daha önce verilen suçunu kabul beyanını geçerli saydı.Dava kapsamında mağdur kadın da mahkemede söz alarak en yüksek cezanın verilmesini talep etti. Mystikal ise 2022 yılında tutuklanmasının ardından kefaletsiz şekilde cezaevinde tutuluyordu.Geçmişindeki dava yeniden gündeme geldiKarar sonrası gözler sanatçının geçmişte karıştığı davalara çevrildi.Mystikal, 2003 yılında açılan bir başka davada cinsel saldırı suçunu kabul etmiş ve altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Savcılık, son davada bu geçmiş dosyayı da gündeme getirmeyi planladığını daha önce açıklamıştı.1990'lı yıllarda yükselişe geçen ve "Shake Ya A**" şarkısıyla Grammy adaylığı elde eden rapçi, son yıllarda ise adını daha çok hakkında açılan davalarla duyuruyordu.Mahkemenin kararıyla birlikte sanatçının 2022 yılında başlayan son davasında yargı sürecinin önemli bir bölümü tamamlanmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/sigarayi-birakan-italyan-basbakani-meloniye-yesilaydan-aramiza-hosgeldin-mesaji--1106577512.html
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abd, grammy, rap, dava, hapis, tecavüz
abd, grammy, rap, dava, hapis, tecavüz
Grammy adayı rapçi suçunu kabul etti: Mystikal 20 yıl hapis cezası aldı
ABD'li rapçi Mystikal, 2022 yılında Louisiana'daki evinde gerçekleşen tecavüz davasında yaptığı suçunu kabul anlaşmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanatçının son anda yaptığı itirazı da reddetti.
Gerçek adı Michael Lawrence Tyler olan ve müzik dünyasında Mystikal adıyla tanınan rapçi hakkındaki dava karara bağlandı.
Mahkeme kayıtlarına göre sanatçı, Louisiana'daki evinde bir kadına yönelik saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü derece tecavüz suçunu kabul etti.
Savcılıkla yapılan anlaşma kapsamında cezası 20 yıl ile sınırlandırıldı. Birinci derece tecavüz suçlamasıyla yargılanması halinde ise zorunlu müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Son anda geri adım atmak istedi
Ceza duruşmasından günler önce Mystikal, suçunu kabul ettiği anlaşmayı geri çekmek için mahkemeye başvurdu.
Rapçi, anlaşmanın sonuçlarını tam olarak anlamadığını öne sürdü. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi ve daha önce verilen suçunu kabul beyanını geçerli saydı.
Dava kapsamında mağdur kadın da mahkemede söz alarak en yüksek cezanın verilmesini talep etti. Mystikal ise 2022 yılında tutuklanmasının ardından kefaletsiz şekilde cezaevinde tutuluyordu.
Geçmişindeki dava yeniden gündeme geldi
Karar sonrası gözler sanatçının geçmişte karıştığı davalara çevrildi.
Mystikal, 2003 yılında açılan bir başka davada cinsel saldırı suçunu kabul etmiş ve altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Savcılık, son davada bu geçmiş dosyayı da gündeme getirmeyi planladığını daha önce açıklamıştı.
1990'lı yıllarda yükselişe geçen ve "Shake Ya A**" şarkısıyla Grammy adaylığı elde eden rapçi, son yıllarda ise adını daha çok hakkında açılan davalarla duyuruyordu.
Mahkemenin kararıyla birlikte sanatçının 2022 yılında başlayan son davasında yargı sürecinin önemli bir bölümü tamamlanmış oldu.