https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/grammy-adayi-rapci-sucunu-kabul-etti-mystikal-20-yil-hapis-cezasi-aldi-1106578929.html

Grammy adayı rapçi suçunu kabul etti: Mystikal 20 yıl hapis cezası aldı

Grammy adayı rapçi suçunu kabul etti: Mystikal 20 yıl hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

ABD'li rapçi Mystikal, 2022 yılında Louisiana'daki evinde gerçekleşen tecavüz davasında yaptığı suçunu kabul anlaşmasının ardından 20 yıl hapis cezasına... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T15:10+0300

2026-06-17T15:10+0300

2026-06-17T15:10+0300

yaşam

abd

grammy

rap

dava

hapis

tecavüz

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Gerçek adı Michael Lawrence Tyler olan ve müzik dünyasında Mystikal adıyla tanınan rapçi hakkındaki dava karara bağlandı.Mahkeme kayıtlarına göre sanatçı, Louisiana'daki evinde bir kadına yönelik saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü derece tecavüz suçunu kabul etti.Savcılıkla yapılan anlaşma kapsamında cezası 20 yıl ile sınırlandırıldı. Birinci derece tecavüz suçlamasıyla yargılanması halinde ise zorunlu müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.Son anda geri adım atmak istediCeza duruşmasından günler önce Mystikal, suçunu kabul ettiği anlaşmayı geri çekmek için mahkemeye başvurdu.Rapçi, anlaşmanın sonuçlarını tam olarak anlamadığını öne sürdü. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi ve daha önce verilen suçunu kabul beyanını geçerli saydı.Dava kapsamında mağdur kadın da mahkemede söz alarak en yüksek cezanın verilmesini talep etti. Mystikal ise 2022 yılında tutuklanmasının ardından kefaletsiz şekilde cezaevinde tutuluyordu.Geçmişindeki dava yeniden gündeme geldiKarar sonrası gözler sanatçının geçmişte karıştığı davalara çevrildi.Mystikal, 2003 yılında açılan bir başka davada cinsel saldırı suçunu kabul etmiş ve altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Savcılık, son davada bu geçmiş dosyayı da gündeme getirmeyi planladığını daha önce açıklamıştı.1990'lı yıllarda yükselişe geçen ve "Shake Ya A**" şarkısıyla Grammy adaylığı elde eden rapçi, son yıllarda ise adını daha çok hakkında açılan davalarla duyuruyordu.Mahkemenin kararıyla birlikte sanatçının 2022 yılında başlayan son davasında yargı sürecinin önemli bir bölümü tamamlanmış oldu.

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abd, grammy, rap, dava, hapis, tecavüz