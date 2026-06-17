https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abdde-sulfurik-asit-dehseti-aralarinda-genclerin-de-oldugu-6-kisi-yaralandi-1106575314.html
ABD'de sülfürik asit dehşeti: Aralarında gençlerin de olduğu 6 kişi yaralandı
ABD'de sülfürik asit dehşeti: Aralarında gençlerin de olduğu 6 kişi yaralandı
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ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen ve "hedefli saldırı" olarak değerlendirilen olayda, aralarında üç gencin de bulunduğu altı kişi sülfürik asitle... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:26+0300
2026-06-17T13:26+0300
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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City kentinde meydana gelen sülfürik asit saldırısında altı kişi yaralandı. ABC News'in yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, olayın hedefli bir saldırı olduğu değerlendirilirken, yaralılar arasında üç gencin de bulunduğu bildirildi.Yetkililer, saldırının bir yerleşim bölgesinde gerçekleştiğini ve ilk bulgulara göre taraflar arasındaki bir anlaşmazlıkla bağlantılı olabileceğini açıkladı.Araçtan kimyasal madde atıldığı iddiasıYerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, sokakta bulunan kişiler yoldan geçen bir araçtan üzerlerine atılan ve sülfürik asit olduğu düşünülen bir maddeye maruz kaldı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tüm yaralılar hastaneye kaldırıldıABC'nin aktardığı bilgilere göre saldırıda yaralanan altı kişinin tamamı vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.Yetkililer, yaralılardan bir kadının yüzünde ve kafa derisinde ikinci derece yanıklar oluştuğunu, bu nedenle özel yanık ünitesine sevk edildiğini açıkladı. Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Şüpheli gözaltındaJersey City Polisi tarafından yürütülen soruşturmada saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüpheli hakkında resmi suçlamaların yöneltilmesinin beklendiğini açıkladı.Olayın nedeni araştırılıyorPolis ekipleri, saldırının kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, olayın kişisel bir husumetten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.ABD'de nadir görülen kimyasal saldırılar arasında gösterilen olay, New Jersey'de güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/israil-askerinin-ates-actigi-aracta-7-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1106574527.html
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abc news, new jersey, abc, haberler, abd, abd
ABD'de sülfürik asit dehşeti: Aralarında gençlerin de olduğu 6 kişi yaralandı
ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen ve "hedefli saldırı" olarak değerlendirilen olayda, aralarında üç gencin de bulunduğu altı kişi sülfürik asitle yaralandı. Yetkililer, kurbanların yoldan geçen bir araçtan üzerlerine atılan kimyasal madde nedeniyle yanıklar aldığını açıkladı.
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City kentinde meydana gelen sülfürik asit saldırısında altı kişi yaralandı. ABC News'in yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, olayın hedefli bir saldırı olduğu değerlendirilirken, yaralılar arasında üç gencin de bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, saldırının bir yerleşim bölgesinde gerçekleştiğini ve ilk bulgulara göre taraflar arasındaki bir anlaşmazlıkla bağlantılı olabileceğini açıkladı.
Araçtan kimyasal madde atıldığı iddiası
Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, sokakta bulunan kişiler yoldan geçen bir araçtan üzerlerine atılan ve sülfürik asit olduğu düşünülen bir maddeye maruz kaldı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı
ABC'nin
aktardığı bilgilere göre saldırıda yaralanan altı kişinin tamamı vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.
Yetkililer, yaralılardan bir kadının yüzünde ve kafa derisinde ikinci derece yanıklar oluştuğunu, bu nedenle özel yanık ünitesine sevk edildiğini açıkladı. Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Jersey City Polisi tarafından yürütülen soruşturmada saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüpheli hakkında resmi suçlamaların yöneltilmesinin beklendiğini açıkladı.
Olayın nedeni araştırılıyor
Polis ekipleri, saldırının kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, olayın kişisel bir husumetten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
ABD'de
nadir görülen kimyasal saldırılar arasında gösterilen olay, New Jersey'de
güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.