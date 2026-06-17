https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fenerbahcenin-sampiyonlar-liginde-ikinci-eleme-turundaki-rakibi-belli-oldu-1106575806.html

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:33+0300

2026-06-17T13:33+0300

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spor

fenerbahçe

uefa şampiyonlar ligi

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibi Polonya'nın Górnik Zabrze takımı oldu. Devler ligindeki ilk maçlar 21 ve 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Sarı Lacivertli ekip, ilk maçı kendi sahasında, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldıAvrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.Eşleşmeler şöyle:Şampiyonlar YoluLig Yolu

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