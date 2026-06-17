Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu
13:33 17.06.2026 (güncellendi: 13:49 17.06.2026)
© Fotoğraf : FenerbahçeFenerbahçe forması
© Fotoğraf : Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibi Polonya'nın Górnik Zabrze takımı oldu.
Devler ligindeki ilk maçlar 21 ve 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Sarı Lacivertli ekip, ilk maçı kendi sahasında, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.
Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.
Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar Yolu
Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)
Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)
Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)
Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)
Lig Yolu
Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)
Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)