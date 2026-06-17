Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fenerbahcenin-sampiyonlar-liginde-ikinci-eleme-turundaki-rakibi-belli-oldu-1106575806.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:33+0300
2026-06-17T13:49+0300
spor
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106233751_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_b0883a737f9f14cccd2004b33046c700.jpg
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibi Polonya'nın Górnik Zabrze takımı oldu. Devler ligindeki ilk maçlar 21 ve 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Sarı Lacivertli ekip, ilk maçı kendi sahasında, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldıAvrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.Eşleşmeler şöyle:Şampiyonlar YoluLig Yolu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/real-madrid-bernardo-silvayi-kadrosuna-katti-1106573644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106233751_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_75123f406bb6d09ae8c607b2276e8f68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu

13:33 17.06.2026 (güncellendi: 13:49 17.06.2026)
© Fotoğraf : FenerbahçeFenerbahçe forması
Fenerbahçe forması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe
Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibi Polonya'nın Górnik Zabrze takımı oldu.
Devler ligindeki ilk maçlar 21 ve 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Sarı Lacivertli ekip, ilk maçı kendi sahasında, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.
Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.
Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar Yolu
Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)
Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)
Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)
Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)
Lig Yolu
Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)
Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)
Bernardo Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
SPOR
Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала