https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/eyupsultanda-silahli-saldiri-3u-agir-5-yarali-1106594034.html

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu park önünde bulunan 5 kişi yaralandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T23:57+0300

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silahlı saldırı

silahlı kavga

silahlı şiddet

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Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, çevreye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda park önünde oturan 15 ila 20 yaşlarındaki 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede park halinde bulunan iki aracın da kurşunların hedefi olduğunu belirledi.Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen araç daha sonra Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış halde bulundu. Yapılan araştırmada araçta takılı plakanın sahte olduğu, aynı plakaya kayıtlı gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta bulunduğu ve araç sahibinin olayla bağlantısının olmadığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/esenyurtta-banka-subesine-silahli-saldiri-1106405046.html

türki̇ye

eyüpsultan

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türkiye, eyüpsultan, i̇stanbul, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan