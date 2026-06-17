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Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3'ü ağır, 5 yaralı
Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3'ü ağır, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu park önünde bulunan 5 kişi yaralandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T23:57+0300
2026-06-17T23:57+0300
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eyüpsultan
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silahlı kavga
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Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, çevreye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda park önünde oturan 15 ila 20 yaşlarındaki 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede park halinde bulunan iki aracın da kurşunların hedefi olduğunu belirledi.Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen araç daha sonra Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış halde bulundu. Yapılan araştırmada araçta takılı plakanın sahte olduğu, aynı plakaya kayıtlı gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta bulunduğu ve araç sahibinin olayla bağlantısının olmadığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/esenyurtta-banka-subesine-silahli-saldiri-1106405046.html
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türkiye, eyüpsultan, i̇stanbul, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan
türkiye, eyüpsultan, i̇stanbul, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3'ü ağır, 5 yaralı

23:57 17.06.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir araçtan açılan ateş sonucu park önünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, çevreye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda park önünde oturan 15 ila 20 yaşlarındaki 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede park halinde bulunan iki aracın da kurşunların hedefi olduğunu belirledi.
Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen araç daha sonra Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış halde bulundu. Yapılan araştırmada araçta takılı plakanın sahte olduğu, aynı plakaya kayıtlı gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta bulunduğu ve araç sahibinin olayla bağlantısının olmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı
10 Haziran , 17:18
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