https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/et-ve-sut-kurumu-kirmizi-et-fiyatlarina-zam-yapti-kiyma-ve-kusbasi-ne-kadar-oldu-1106581412.html
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarına zam yaptı: Kıyma ve kuşbaşı ne kadar oldu?
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarına zam yaptı: Kıyma ve kuşbaşı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Et ve Süt Kurumu, PERDER üyesi marketler üzerinden satılan kırmızı et ürünlerine yüzde 24-28 arasında zam yaptı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:22+0300
2026-06-17T16:22+0300
2026-06-17T16:22+0300
ekonomi̇
et ve süt kurumu (esk)
market
kırmızı et
kıyma
et
zam
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Et ve Süt Kurumu (ESK), PERDER üyesi marketler üzerinden satılan kırmızı et ürünlerine yüzde 24 ila 28 arasında zam yaptı. 485 liradan satılan kıymanın fiyatı 600 liraya çıkarılırken, 510 liradan satışa sunulan kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 650 liraya yükseldi.Kıyma ve kuşbaşına zam geldi Ağustos 2025’ten bu yana sabit tutulduğu belirtilen kıyma ve kuşbaşı fiyatlarına yüzde 24 ila 28 oranında zam uygulandı. Daha önce 485 liradan satılan kıymanın fiyatı 600 liraya çıkarılırken, 510 liradan satışa sunulan kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 650 liraya yükseldi. Böylece kıymada yaklaşık yüzde 24, kuşbaşı ette ise yüzde 27'yi aşan artış gerçekleşti.Piyasada ise kıymanın kilogram fiyatı 600 ila 1000 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 800 ila 1200 lira arasında değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/beyaz-et-sektorune-sorusturma-29-kisi-hakkinda-karar-1106497614.html
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et ve süt kurumu (esk), market, kırmızı et, kıyma, et, zam
et ve süt kurumu (esk), market, kırmızı et, kıyma, et, zam
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarına zam yaptı: Kıyma ve kuşbaşı ne kadar oldu?
Et ve Süt Kurumu, PERDER üyesi marketler üzerinden satılan kırmızı et ürünlerine yüzde 24-28 arasında zam yaptı.
Et ve Süt Kurumu (ESK), PERDER üyesi marketler üzerinden satılan kırmızı et ürünlerine yüzde 24 ila 28 arasında zam yaptı. 485 liradan satılan kıymanın fiyatı 600 liraya çıkarılırken, 510 liradan satışa sunulan kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 650 liraya yükseldi.
Kıyma ve kuşbaşına zam geldi
Ağustos 2025’ten bu yana sabit tutulduğu belirtilen kıyma ve kuşbaşı fiyatlarına yüzde 24 ila 28 oranında zam uygulandı. Daha önce 485 liradan satılan kıymanın fiyatı 600 liraya çıkarılırken, 510 liradan satışa sunulan kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 650 liraya yükseldi. Böylece kıymada yaklaşık yüzde 24, kuşbaşı ette ise yüzde 27'yi aşan artış gerçekleşti.
Piyasada ise kıymanın kilogram fiyatı 600 ila 1000 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 800 ila 1200 lira arasında değişiyor.