https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/beyaz-et-sektorune-sorusturma-29-kisi-hakkinda-karar-1106497614.html
Beyaz et sektörüne soruşturma: 29 kişi hakkında karar
Beyaz et sektörüne soruşturma: 29 kişi hakkında karar
Sputnik Türkiye
Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T18:16+0300
2026-06-14T18:16+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html
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beyaz et, beyaz et sanayicileri ve damızlıkçıları birliği derneği, tavuk, tavuk eti, tavuk çiftliği
beyaz et, beyaz et sanayicileri ve damızlıkçıları birliği derneği, tavuk, tavuk eti, tavuk çiftliği
Beyaz et sektörüne soruşturma: 29 kişi hakkında karar
18:16 14.06.2026 (güncellendi: 18:33 14.06.2026)
Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.