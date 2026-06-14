Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/beyaz-et-sektorune-sorusturma-29-kisi-hakkinda-karar-1106497614.html
Beyaz et sektörüne soruşturma: 29 kişi hakkında karar
Beyaz et sektörüne soruşturma: 29 kişi hakkında karar
Sputnik Türkiye
Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T18:16+0300
2026-06-14T18:33+0300
türki̇ye
beyaz et
beyaz et sanayicileri ve damızlıkçıları birliği derneği
tavuk
tavuk eti
tavuk çiftliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070376240_0:11:759:438_1920x0_80_0_0_9e004d9afb5b929808b4f4c9703c05d2.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070376240_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_665bf6b8e3b013759611ea49e57af3cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beyaz et, beyaz et sanayicileri ve damızlıkçıları birliği derneği, tavuk, tavuk eti, tavuk çiftliği
beyaz et, beyaz et sanayicileri ve damızlıkçıları birliği derneği, tavuk, tavuk eti, tavuk çiftliği

Beyaz et sektörüne soruşturma: 29 kişi hakkında karar

18:16 14.06.2026 (güncellendi: 18:33 14.06.2026)
© AABeyaz et
Beyaz et - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA
Abone ol
Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
TÜRKİYE
Beyaz et sektöründe denetim kayyumu atanan 13 şirket belli oldu: 28 kişi gözaltına alındı
12 Haziran , 09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала