https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/eski-mankenin-mehir-davasi-hukuki-surec-baslatti-imami-sahit-gosterdi-1106576151.html
Eski mankenin 'mehir' davası: Hukuki süreç başlattı, imamı şahit gösterdi
Eski mankenin 'mehir' davası: Hukuki süreç başlattı, imamı şahit gösterdi
Sputnik Türkiye
Romanyalı eski manken, Türkiye'de dini nikahla evlendiği kişinin kendisine 'mehir' olarak ev sözü verdiğini ama sözünü tutmadığını iddia ederek şikayetçi oldu... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:40+0300
2026-06-17T13:40+0300
2026-06-17T13:40+0300
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i̇mam nikahı
evlilik
mehir
mehir nedir
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Romanyalı eski manken Andrea Katerina, 2017 yılında dini nikahla evlendiği Türk müteahhidin kendisini kandırdığını ve 'mehir' olarak söz verdiği evi almadığını öne sürdü. Genç kadın hukuki yollara başvurduğunu anlatırken yıllar önce nikahlarını kıyan imamı da tanık olarak gösterdiğini iddia etti. Mehir olarak ev vadettiShow TV'nin haberine göre, 37 yaşındaki Andrea Katerina bir Türk müteahhitle 2017 yılında 'imam nikahı' kıydı. Genç kadının iddiasına göre eşi, nikah sırasında taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, mehir olarak ev vereceğini söyledi. Ama taraflar ayrıldığında mehir sözünün yerine getirilmemesi üzerine kadın, kandırıldığını iddia ederek hukuki yollara başvurmaya karar verdi. İmamı bulup kayıtlarını istediAndrea Katerina, karşı tarafın mehir anlaşmasına uymaması nedeniyle ilk olarak yıllar önce nikahlarını kıyan imamı bulmaya karar verdi. İmamla görüştüğünü söyleyen Katerina, mehir anlaşmasına ilişkin kayıtların kendisine verildiğini iddia etti. Elindeki kayıtlarla birlikte hukuki süreç başlatan Andrea Katerina, mehir alacağı için dava açacağını açıkladı. Şahit olarak ise nikahlarını kıyan imam oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/mehmet-ali-erbil-ve-7-ay-once-evlendigi-gulseren-ceylan-bosandi-1103795308.html
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i̇mam nikahı, evlilik, mehir, mehir nedir
i̇mam nikahı, evlilik, mehir, mehir nedir
Eski mankenin 'mehir' davası: Hukuki süreç başlattı, imamı şahit gösterdi
Romanyalı eski manken, Türkiye'de dini nikahla evlendiği kişinin kendisine 'mehir' olarak ev sözü verdiğini ama sözünü tutmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kadın, nikahlarını kıyan imamı tanık olarak gösterdi.
Romanyalı eski manken Andrea Katerina, 2017 yılında dini nikahla evlendiği Türk müteahhidin kendisini kandırdığını ve 'mehir' olarak söz verdiği evi almadığını öne sürdü. Genç kadın hukuki yollara başvurduğunu anlatırken yıllar önce nikahlarını kıyan imamı da tanık olarak gösterdiğini iddia etti.
Show TV'nin haberine göre, 37 yaşındaki Andrea Katerina bir Türk müteahhitle 2017 yılında 'imam nikahı' kıydı. Genç kadının iddiasına göre eşi, nikah sırasında taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, mehir olarak ev vereceğini söyledi. Ama taraflar ayrıldığında mehir sözünün yerine getirilmemesi üzerine kadın, kandırıldığını iddia ederek hukuki yollara başvurmaya karar verdi.
İmamı bulup kayıtlarını istedi
Andrea Katerina, karşı tarafın mehir anlaşmasına uymaması nedeniyle ilk olarak yıllar önce nikahlarını kıyan imamı bulmaya karar verdi. İmamla görüştüğünü söyleyen Katerina, mehir anlaşmasına ilişkin kayıtların kendisine verildiğini iddia etti. Elindeki kayıtlarla birlikte hukuki süreç başlatan Andrea Katerina, mehir alacağı için dava açacağını açıkladı. Şahit olarak ise nikahlarını kıyan imam oldu.
Mehir nedir?
Mehir, İslam hukukuna göre erkeğin evlilik anında veya daha sonrasında eşine vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya ekonomik değeri olan (altın, gayrimenkul vb.) güvencedir.