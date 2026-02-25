Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı: Konuşmama protokolü imzaladılar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/mehmet-ali-erbil-ve-7-ay-once-evlendigi-gulseren-ceylan-bosandi-1103795308.html

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı. 25.02.2026

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle tek celsede boşandı. 7 ay önce evlenen çiftin ayrılırken 'konuşmama protokolü' imzaladığı belirtildi. Konuşmamak için sözleşme yaptıkları ortaya çıktıHürriyet'in haberine göre, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı. Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, anlaşmalı avukatlarına verdikleri dilekçeyle evlilikleri son buldu. İkilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki taraftan biri eğer evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa maddi tazminat değil ceza davası açabilecek ve ceza alacak.Ünlü şovmenin menajeri de yaptığı açıklama, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti. Birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil" ifadelerini kullandı. Aralarında 42 yaş fark varAralarında 42 yaş fark bulunan şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen ağustos ayında evlenmişti.

