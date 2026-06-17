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Duruşmada kalp krizi geçirdi: Savcı hayatını kaybetti
Duruşmada kalp krizi geçirdi: Savcı hayatını kaybetti
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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, bir duruşmada görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T00:32+0300
2026-06-17T00:32+0300
2026-06-17T00:32+0300
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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada görev yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki savcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Uyumaz için 17 Haziran'da Gebze Adliyesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.
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türkiye, mahkeme, mahkeme kararı, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi, savcı, savcılık
türkiye, mahkeme, mahkeme kararı, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi, savcı, savcılık
Duruşmada kalp krizi geçirdi: Savcı hayatını kaybetti
Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, bir duruşmada görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada görev yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki savcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Uyumaz için 17 Haziran'da Gebze Adliyesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.