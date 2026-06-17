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Duruşmada kalp krizi geçirdi: Savcı hayatını kaybetti

Duruşmada kalp krizi geçirdi: Savcı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, bir duruşmada görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada görev yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki savcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Uyumaz için 17 Haziran'da Gebze Adliyesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.

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