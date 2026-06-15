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Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini canlandırmıştı: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti, avukatı ölüm nedenini açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini canlandırmıştı: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti, avukatı ölüm nedenini açıkladı
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T15:16+0300
2026-06-15T16:10+0300
yaşam
kızılcık şerbeti
hayatını kaybetti
ece i̇rtem
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Avukatı ünlü ismin kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağını kaydetti. Dün doğum günüydüKızılcık Şerbeti dizisinde Işıl rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem dün yeni yaşını kutlamıştı.Avukatı açıklama yaptı: Kesim ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecekEce İrtem'in ani vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaparak, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."Ece İrtem kimdir? Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun olan oyuncu okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı. Ece İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda yer almış Işıl karakteriyle hafızalara kazanmıştı.
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kızılcık şerbeti, hayatını kaybetti, ece i̇rtem
kızılcık şerbeti, hayatını kaybetti, ece i̇rtem

Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini canlandırmıştı: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti, avukatı ölüm nedenini açıkladı

15:16 15.06.2026 (güncellendi: 16:10 15.06.2026)
Ece İrtem sosyal medya
Ece İrtem sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Avukatı ünlü ismin kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağını kaydetti.

Dün doğum günüydü

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem dün yeni yaşını kutlamıştı.

Avukatı açıklama yaptı: Kesim ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

Ece İrtem'in ani vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaparak, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Ece İrtem kimdir?

Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun olan oyuncu okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı. Ece İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda yer almış Işıl karakteriyle hafızalara kazanmıştı.
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