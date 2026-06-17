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Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti : 6 saat sürdü
Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti : 6 saat sürdü
Sputnik Türkiye
Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000"in İstanbul Boğazı'ndaki geçişi tamamlandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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sahil güvenlik komutanlığı
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Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000"in İstanbul Boğazı'ndaki geçişi tamamlandı. Yaklaşık 6 saatte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakatinde geçişini tamamlayan Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.Boğaç trafiği durduruldu, onlarca gemi eşlik ettiLibya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti. Kıyı Emniyetinden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev aldı.Köprünün geçebilmek için yüksekliğini düşürdüİstanbul Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı.Ayrıca Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü.6 saatte geçişini tamamladıGemi, yaklaşık 6 saat sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakatinde boğaz geçişini tamamladı. Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/istanbul-bogazi-buyuk-tehlike-atlatti-yaliya-carpmaya-metreler-kala-durabildi-1105327148.html
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i̇stanbul boğazı, sahil güvenlik komutanlığı, saipem
i̇stanbul boğazı, sahil güvenlik komutanlığı, saipem

Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti : 6 saat sürdü

12:17 17.06.2026
© Adem KutucuSaipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti
Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Adem Kutucu
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Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000"in İstanbul Boğazı'ndaki geçişi tamamlandı.
Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000"in İstanbul Boğazı'ndaki geçişi tamamlandı. Yaklaşık 6 saatte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakatinde geçişini tamamlayan Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.
© Adem KutucuSaipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti
Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti
© Adem Kutucu

Boğaç trafiği durduruldu, onlarca gemi eşlik etti

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti. Kıyı Emniyetinden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev aldı.
© Adem KutucuSaipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti
Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti
© Adem Kutucu

Köprünün geçebilmek için yüksekliğini düşürdü

İstanbul Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Ayrıca Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü.

6 saatte geçişini tamamladı

Gemi, yaklaşık 6 saat sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakatinde boğaz geçişini tamamladı. Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.
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