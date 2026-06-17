https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/dunyaca-unlu-boksor-floyd-mayweathera-cek-dolandiriciligi-ve-hirsizlik-suclamasi-1106581268.html

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'a çek dolandırıcılığı ve hırsızlık suçlaması

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'a çek dolandırıcılığı ve hırsızlık suçlaması

Sputnik Türkiye

Eski boks dünya şampiyonu Floyd Mayweather, Las Vegas'ta lüks bir saat satın alırken karşılıksız çek kullandığı iddiasıyla iki ayrı suçla suçlandı. Savcılık... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T16:12+0300

2026-06-17T16:12+0300

2026-06-17T16:12+0300

yaşam

floyd mayweather

abd

las vegas

dolandırıcılık

suçlama

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Eski dünya boks şampiyonu Floyd Mayweather, ABD'nin Las Vegas kentinde açılan davada hırsızlık ve dolandırıcılık amacıyla karşılıksız çek düzenlemekle suçlanıyor.Mahkeme kayıtlarına göre 49 yaşındaki Mayweather hakkında Nisan ayında iki ayrı ağır suçlama yöneltildi. Savcılık, ünlü boksörün Aralık 2024'te Las Vegas'taki lüks ikinci el ürün mağazasından saat satın almak için 200 bin dolarlık çek verdiğini, ancak hesabında bu ödemeyi karşılayacak yeterli para bulunmadığını iddia etti.Clark Country savcıları tarafından hazırlanan iddianamede, çekin Wells Fargo Bank üzerinden düzenlendiği ve işlemin dolandırıcılık amacı taşıdığı öne sürüldü.Mayweather'ın ilk duruşması pazartesi günü Las Vegas Adalet Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Ünlü sporcu duruşmaya şahsen katılmazken, kendisini avukatı temsil etti. Davanın bir sonraki duruşmasının eylül ayında yapılması planlandı.Diğer hukuki süreçler de sürüyorMayweather hakkındaki suçlamalar, devam eden başka hukuki anlaşmazlıkların gölgesinde geldi. Eski şampiyonun, New York'ta Manhattan'daki bir dairenin kira ödemelerini yapmadığı iddiasıyla açılan davayla da karşı karşıya olduğu belirtiliyor.Ayrıca çeşitli mücevher satıcılarıyla mali anlaşmazlıklar yaşadığı ifade edilen Mayweather'ın, eski işletme yöneticisine karşı uzun yıllara yayılan bir dolandırıcılık planı yürütüldüğü iddiasıyla dava açtığı da kaydedildi.Profesyonel kariyerinde farklı sıkletlerde dünya şampiyonlukları kazanan Mayweather, bu yıl emeklilik kararını sonlandırarak yeniden ringlere dönmeyi planladığını açıklamıştı. Ünlü boksörün 27 Haziran'da Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenmesi planlanan "Battle of the Legends" organizasyonunda yer alması bekleniyor.

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floyd mayweather, abd, las vegas, dolandırıcılık, suçlama