https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-abd-iran-mutabakatinin-ardindan-whitkoff-ve-kushner-moskovaya-gelebilir-1106556584.html
Kremlin: ABD-İran mutabakatının ardından Whitkoff ve Kushner Moskova’ya gelebilir
Kremlin: ABD-İran mutabakatının ardından Whitkoff ve Kushner Moskova’ya gelebilir
Sputnik Türkiye
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başdanışmanı Jared Kushner’ın ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de imzalanması... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T20:48+0300
2026-06-16T20:48+0300
2026-06-16T20:48+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın Moskova ziyaretine hazırlandığını bildirdi. Uşakov, ziyaretin, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.Uşakov, "Putin ve Trump arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından da belirttiğim gibi, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte yakından tanıdığımız iki ismin; Witkoff ve Kushner’ın Rus yönetimiyle görüşmek üzere Moskova’ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Trump odağını Ukrayna'ya çeviriyorÖte yandan, bugün Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın asıl odak noktasını Orta Doğu’dan Ukrayna’ya kaydırdığını belirterek, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmek için elinden geleni yapacağı sözünü verdi. Amerikan liderinin, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde de çatışmaların durdurulması için Kiev'i ve Avrupalı ortaklarını (özellikle G7 platformu aracılığıyla) ikna etmeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.Gözler 19 Haziran'a çevrildiİran ve ABD, 15 Haziran gecesi yaptıkları açıklamalarla mutabakat zaptı müzakerelerinin başarıyla tamamlandığını ve taslak belgenin 19 Haziran’da İsviçre’nin Bürgenstok kasabasında imzalanacağını teyit etmişti. Tahran’a göre bu tarihi anlaşma, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sonlandırılmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/putin-turkiye-disisleri-bakani-fidan-ile-yarin-kazanda-gorusecek-1106554218.html
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kremlin, yuriy uşakov, rusya, moskova, abd, i̇ran, steve witkoff, jared kushner, donald trump, g7, i̇sviçre, ukrayna
kremlin, yuriy uşakov, rusya, moskova, abd, i̇ran, steve witkoff, jared kushner, donald trump, g7, i̇sviçre, ukrayna
Kremlin: ABD-İran mutabakatının ardından Whitkoff ve Kushner Moskova’ya gelebilir
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başdanışmanı Jared Kushner’ın ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de imzalanması planlanan anlaşmanın ardından Rusya'ya gelmelerinin beklendiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın Moskova ziyaretine hazırlandığını bildirdi. Uşakov, ziyaretin, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Uşakov, "Putin ve Trump arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından da belirttiğim gibi, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte yakından tanıdığımız iki ismin; Witkoff ve Kushner’ın Rus yönetimiyle görüşmek üzere Moskova’ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump odağını Ukrayna'ya çeviriyor
Öte yandan, bugün Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın asıl odak noktasını Orta Doğu’dan Ukrayna’ya kaydırdığını belirterek, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmek için elinden geleni yapacağı sözünü verdi. Amerikan liderinin, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde de çatışmaların durdurulması için Kiev'i ve Avrupalı ortaklarını (özellikle G7 platformu aracılığıyla) ikna etmeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.
Gözler 19 Haziran'a çevrildi
İran ve ABD, 15 Haziran gecesi yaptıkları açıklamalarla mutabakat zaptı müzakerelerinin başarıyla tamamlandığını ve taslak belgenin 19 Haziran’da İsviçre’nin Bürgenstok kasabasında imzalanacağını teyit etmişti. Tahran’a göre bu tarihi anlaşma, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sonlandırılmasını öngörüyor.