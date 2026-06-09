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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/disisleri-bakanligindan-yeni-elci-atamalari-turkiyenin-tahran-kiev-lahey-buyukelcileri-de-degisti-1106369027.html
Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni elçi atamaları: Türkiye’nin Tahran, Kiev, Lahey büyükelçileri de değişti
Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni elçi atamaları: Türkiye’nin Tahran, Kiev, Lahey büyükelçileri de değişti
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Detaylar haberde...
2026-06-09T14:13+0300
2026-06-09T14:13+0300
dünya
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
haberler
büyükelçi
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Anadolu Ajansı'nın 'diplomatik kaynaklara' dayandırdığı bilgiye göre, Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reyjkavik Büyükelçiliğine Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Muskat Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliğine Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan, Aşkabat Büyükelçiliğine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Üsküp Büyükelçiliğine Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.Doha, Kiev, Lahey elçiliklerinde de değişiklikAyrıca, Bujumbura Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Hüseyin Özdemir, Doha Büyükelçiliğine Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Lahey Büyükelçiliğine BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Gaboron Büyükelçiliğine AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Vesime Ela Beşkardeş Karagöl, Hartum Büyükelçiliğine Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Banjul Büyükelçiliğine Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Gökmen, Helsinki Büyükelçiliğine Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak görevlendirildi.Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:"Kiev Büyükelçiliğine Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kinşasa Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Senem Güzel, Kişinev Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Nazmiye Başaran, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koçyiğit, Manama Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Necati Sancaktutan, Manila Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Kaan Esener, Maputo Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayça Oşafoğlu İnam, Nairobi Büyükelçiliğine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Selin Özaydın, Seul Büyükelçiliğine Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Tallin Büyükelçiliğine Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü Büyükelçi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Windhoek Büyükelçiliğine BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Fikriye Aslı Güven."
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türkiye, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, haberler, büyükelçi
türkiye, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, haberler, büyükelçi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni elçi atamaları: Türkiye’nin Tahran, Kiev, Lahey büyükelçileri de değişti

14:13 09.06.2026
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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Diplomatik kaynaklar, haber ajanslarına "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti" bilgisi geçti. Türkiye'nin değişen elçilikleri arasında Tahran, Lahey, Kiev, Kuveyt gibi kritik noktalar bulunuyor.
Anadolu Ajansı'nın 'diplomatik kaynaklara' dayandırdığı bilgiye göre, Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reyjkavik Büyükelçiliğine Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Muskat Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliğine Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan, Aşkabat Büyükelçiliğine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Üsküp Büyükelçiliğine Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Doha, Kiev, Lahey elçiliklerinde de değişiklik

Ayrıca, Bujumbura Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Hüseyin Özdemir, Doha Büyükelçiliğine Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Lahey Büyükelçiliğine BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Gaboron Büyükelçiliğine AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Vesime Ela Beşkardeş Karagöl, Hartum Büyükelçiliğine Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Banjul Büyükelçiliğine Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Gökmen, Helsinki Büyükelçiliğine Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak görevlendirildi.
Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:
"Kiev Büyükelçiliğine Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kinşasa Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Senem Güzel, Kişinev Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Nazmiye Başaran, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koçyiğit, Manama Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Necati Sancaktutan, Manila Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Kaan Esener, Maputo Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayça Oşafoğlu İnam, Nairobi Büyükelçiliğine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Selin Özaydın, Seul Büyükelçiliğine Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Tallin Büyükelçiliğine Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü Büyükelçi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Windhoek Büyükelçiliğine BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Fikriye Aslı Güven."
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