https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/denizli-barosuna-uyusturucu-operasyonu-baro-baskani-ve-11-avukat-gozaltinda-1106565647.html

Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltında

Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltında

Sputnik Türkiye

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:07+0300

2026-06-17T10:07+0300

2026-06-17T10:07+0300

türki̇ye

denizli

i̇l jandarma komutanlığı

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106565753_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_00b3d78173b1c8d08dff40e3374fc771.jpg

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.Adreslerde arama yapıldıBu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-uyusturucu-operasyonu-6-ilde-uyusturucu-saticilari-yakalandi-1106548091.html

türki̇ye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, i̇l jandarma komutanlığı, uyuşturucu