https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/denizli-barosuna-uyusturucu-operasyonu-baro-baskani-ve-11-avukat-gozaltinda-1106565647.html
Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltında
Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltında
Sputnik Türkiye
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T10:07+0300
2026-06-17T10:07+0300
2026-06-17T10:07+0300
türki̇ye
denizli
i̇l jandarma komutanlığı
uyuşturucu
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.Adreslerde arama yapıldıBu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-uyusturucu-operasyonu-6-ilde-uyusturucu-saticilari-yakalandi-1106548091.html
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denizli, i̇l jandarma komutanlığı, uyuşturucu
denizli, i̇l jandarma komutanlığı, uyuşturucu
Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltında
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 avukat gözaltına alındı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.