Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 6 ilde uyuşturucu satıcıları yakalandı

"282 hedef şahsa ve 263 adrese eş zamanlı büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek, şehrimize uyuşturucu getirmek ve gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibarıyla gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız bütün hedeflere operasyon için eş zamanlı ulaşmış ve başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Dört aydır arkadaşlarımız titizlik ve hassasiyetle her türlü veriyi kontrol ve takip ederek büyük bir emek ortaya koyuyorlardı. Çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek adına operasyonu gerçekleştirdiler. Ruhsatsız tabanca, metamfetamin, esrar, kokain gibi birçok madde ele geçirildi. Aramaların bir kısmı devam ediyor. Daha sonra basınla bunların hepsini paylaşacağız. Genel olarak operasyonumuzun torbacılara, satıcılara dönük olduğunu da ifade ediyorum."