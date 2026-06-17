https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/cop31-oncesi-nukleer-enerji-gundemi-istanbulda-12-nukleer-santraller-zirvesi-30-haziranda-basliyor-1106574908.html

COP31 öncesi nükleer enerji gündemi İstanbul’da toplanıyor: 12. Nükleer Santraller Zirvesi 30 Haziran’da başlıyor

COP31 öncesi nükleer enerji gündemi İstanbul’da toplanıyor: 12. Nükleer Santraller Zirvesi 30 Haziran’da başlıyor

Sputnik Türkiye

Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor. Zirvede, küçük... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:18+0300

2026-06-17T13:18+0300

2026-06-17T13:21+0300

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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük nükleer enerji organizasyonlarından biri olarak gösterilen zirvede; kamu temsilcileri, uluslararası teknoloji şirketleri, yerli sanayi kuruluşları, akademisyenler ve enerji uzmanları bir araya gelecek. Organizasyonun binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.COP31 öncesinde kritik başlıklar masada olacakKüresel iklim politikalarının şekillendiği bir dönemde düzenlenecek zirvede, nükleer enerjinin net sıfır emisyon hedeflerine katkısı, küçük modüler reaktörler (SMR), nükleer tedarik zincirleri, ileri reaktör teknolojileri ve Türkiye'nin nükleer teknoloji geliştirme vizyonu değerlendirilecek.Fuar alanında ise dünyanın önde gelen nükleer teknoloji şirketleri, yeni nesil çözümlerini ve projelerini sektör temsilcilerine tanıtacak.Kanada ile stratejik iş birlikleri gündemdeZirvenin dikkat çeken başlıklarından biri de Kanada ile geliştirilecek nükleer iş birlikleri olacak.Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesiyle yakından ilgilenen Kanadalı sektör temsilcilerinin yoğun katılım göstermesi beklenirken, Kanada'nın geliştirdiği CANDU reaktör teknolojisi için özel bir "CANDU Tedarik Zinciri Toplantısı" gerçekleştirilecek.Ayrıca Kanada Nükleer Derneği ile Nükleer Sanayi Derneği'nin düzenleyeceği ortak oturumlarda, Türkiye ve bölge ülkelerindeki yeni nükleer projeler kapsamında ortaya çıkan yatırım ve tedarik fırsatları ele alınacak.'Türk sanayicileri için küresel fırsatlar sunuyor'Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, nükleer enerji projelerinin yalnızca enerji üretimi açısından değil, yüksek teknolojiye dayalı sanayi ekosisteminin gelişimi bakımından da stratejik önem taşıdığını belirtti.Ardıç, zirvenin özellikle ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri başta olmak üzere Türk sanayicilerine önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, yerli firmaların Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki yeni nükleer yatırımlarda tedarikçi olarak konumlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.Türkiye bölgesel nükleer merkez olmayı hedefliyorNükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise Türkiye'nin yalnızca nükleer enerjiden elektrik üreten bir ülke değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve yüksek katma değerli üretim yapan bir merkez olmayı hedeflediğini söyledi.Kanada, Güney Kore, İtalya, Bulgaristan ve Çin'in önde gelen nükleer kuruluşlarının zirveye verdiği desteğin Türkiye'nin uluslararası nükleer ekosistemdeki görünürlüğünü artırdığını belirten Çiftçi, nükleer enerjinin enerji arz güvenliği, sanayi rekabetçiliği ve iklim hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.Çiftçi, COP31 sürecinde düşük karbonlu enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, nükleer enerjinin yenilenebilir kaynakların tamamlayıcısı olarak kritik rol üstlendiğini kaydetti.Zirvede öne çıkacak oturumlarUluslararası kuruluşlardan güçlü destekINPPES Fuarcılık tarafından organize edilen zirveye bu yıl çok sayıda uluslararası kuruluş resmi destek veriyor.Destekçi kuruluşlar arasında Kanada Nükleer Derneği (CNA), Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI), Kore Uluslararası İş Birliği Nükleer Derneği (KNA), İtalyan Nükleer Derneği (AIN), Bulgar Atom Forumu (BULATOM) ve Çin Nükleer Enerji Derneği yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/petrol-fiyatlarinda-yeni-donem-baris-beklentisi-piyasalari-asagi-cekti-1106573109.html

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