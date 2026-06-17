https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/petrol-fiyatlarinda-yeni-donem-baris-beklentisi-piyasalari-asagi-cekti-1106573109.html

Petrol fiyatlarında yeni dönem: Barış beklentisi piyasaları aşağı çekti

Petrol fiyatlarında yeni dönem: Barış beklentisi piyasaları aşağı çekti

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor. ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının yeniden normale dönebileceği... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:08+0300

2026-06-17T13:08+0300

2026-06-17T13:08+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

petrol

brent petrol

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Küresel enerji piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik sürüyor. Brent petrolün ağustos vadeli kontratları çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. Böylece önceki iki işlem gününde yaşanan yaklaşık yüzde 5'lik düşüşler de devam etti.Uluslararası referans petrol türü Brent'in varil fiyatı 78.24 dolara gerileyerek 3 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Savaş sırasında yüzde 50'nin üzerinde yükselen petrol fiyatları, son düşüşlerle birlikte çatışma öncesindeki seviyelere yaklaştı.Anlaşma beklentisi fiyatları aşağı çektiPiyasalardaki düşüşte, ABD ile İran arasında cuma günü imzalanması beklenen mutabakatın etkili olduğu değerlendiriliyor.Beklentilere göre İran, bazı karşılıklı adımlar kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları sona erdirecek. Bu durumun enerji arzına ilişkin endişeleri azaltabileceği belirtiliyor.Analistler, petrol fiyatlarındaki son düşüşün büyük ölçüde piyasalardaki beklentilerden kaynaklandığını ifade ediyor.Enerji akışının normale dönmesi zaman alacakİran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor.Savaş sürecinde füze, insansız hava aracı ve mayın tehditleri nedeniyle boğazdaki deniz trafiği ciddi şekilde azaldı. Bu durumun küresel petrol arzını günlük yaklaşık 14 milyon varil etkilediği tahmin ediliyor.Bölgede 500'den fazla geminin geçiş için beklediği tahmin edilirken, deniz yollarının güvenli hale getirilmesi ve biriken trafiğin çözülmesinin haftalar hatta aylar sürebileceği ifade ediliyor.Piyasalar şimdi hem ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını hem de Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bati-basini-abdli-yetkililer-iran-ile-mutabakat-metnini-kasitli-olarak-muglak-tuttu-1106568601.html

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