Abdulkadir Selvi: İktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı?
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "seçim" gündemini değerlendirdi. Selvi "Baskın seçim var mı? Kulislerde ne konuşuluyor?" ifadelerini kullandı.
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "seçim" gündemini değerlendirdi. "Kulislerde ne konuşuluyor?" diyen Selvi, şunları kaydetti:
Yargıtay’daki temyiz sonuçlanmadan yasal olarak olağanüstü kurultaya gidemeyiz denilince hemen, “Baskın seçim var. Eğer 25 Temmuz’dan önce kurultay yapmazsak CHP’nin seçimlere girememe tehlikesi var” diyor. Yeni parti kuracaklarını açıklıyor. Yeni parti kurarsanız CHP’yi bölersiniz deniliyor. Hemen, “Baskın seçim var. Hazırlıklı olmalıyız” karşılığını veriyor. Maymuncuk gibi bulmuş bir baskın seçim kartı, her kapıyı onunla açmaya çalışıyor.
Peki iktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı? AK Parti yetkilileri ile konuştum. Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını takip ettim. Önce Bahçeli’den başlayalım. Bahçeli, “Önemli olan seçimlerin zamanında yapılması” dedi. AK Parti yetkilileri ile konuşmamı ise başlıklar halinde sıralayacağım.
1-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Bunun için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı ise 322’ye ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 milletvekilini garantiye almadan erken seçim kararını Meclis’e getirmez. Çünkü Meclis erken seçimi reddettiği taktirde Erdoğan’ın adaylık şansı kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir riski alır mı?
2-AK Parti kulislerinde erken seçim için bir takvim konuşuluyor. Seçimler 2027 yılının ekim ya da kasım ayından önce olmaz. En geç 2028 yılının mart ya da nisan ayında yapılır, deniliyor.
3-AK Parti bu ekonomik tabloyla seçimlere gitmez. AK Parti’nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnaf ekonomik olarak zor durumda. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yaşanıyor. 2027 yılının vatandaşın ekonomik olarak rahatladığı yıl olması hedefleniyor. Millet ekonomik olarak sıkıntıdayken seçime gitmek yanlış olur. Vatandaş ekonomik olarak rahatlatıldıktan sonra seçimlere gitmek ise avantajlı olur.