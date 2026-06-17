https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abdulkadir-selvi-iktidarin-baskin-secim-gibi-bir-plani-var-mi-1106562660.html

Abdulkadir Selvi: İktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı?

Abdulkadir Selvi: İktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "seçim" gündemini değerlendirdi. Selvi "Baskın seçim var mı? Kulislerde ne konuşuluyor?" ifadelerini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

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abdulkadir selvi

chp

ak parti

mhp

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Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "seçim" gündemini değerlendirdi. "Kulislerde ne konuşuluyor?" diyen Selvi, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bahceli-bm-devletler-ustu-temsilcilik-makamidir-ancak-bolgemizde-katliam-varken-uc-maymunu-1106534937.html

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abdulkadir selvi, chp, ak parti, mhp