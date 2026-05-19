Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü.Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Erol Türksever (46) göçük altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Türksever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
