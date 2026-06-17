https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bolsonaronun-ogluna-hapis-cezasi-babasi-icin-abdden-destek-aradigi-gerekcesiyle-mahkum-edildi-1106564988.html

Bolsonaro'nun oğluna hapis cezası: Babası için ABD'den destek aradığı gerekçesiyle mahkum edildi

Bolsonaro'nun oğluna hapis cezası: Babası için ABD'den destek aradığı gerekçesiyle mahkum edildi

Sputnik Türkiye

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'yu, babasının darbe davasına müdahale edilmesi için ABD'de lobi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T09:30+0300

2026-06-17T09:30+0300

2026-06-17T09:30+0300

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Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'yu, babasının yargılandığı darbe davasına ilişkin ABD'den destek sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle mahkum etti.Mahkeme, 41 yaşındaki Eduardo Bolsonaro'nun, Brezilya'ya yönelik yaptırımlar veya gümrük tarifeleri uygulanması yoluyla ABD yönetiminin davaya müdahil olması için girişimlerde bulunduğuna hükmetti. Karar kapsamında Eduardo Bolsonaro, gıyabında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eski bir milletvekili olan Eduardo Bolsonaro, 2025 yılında ABD'ye taşınmıştı. Babası Jair Bolsonaro ise 2022 seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya yönelik askeri darbe planına karıştığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 27 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Eduardo Bolsonaro, suçlamaları reddederek hükmü "asılsız ve mantıksız" olarak nitelendirdi. Mahkeme üyelerinin kendisinin gelecekte seçimlere katılmasını engellemeye çalıştığını öne süren Bolsonaro, dava sürecinde usul kurallarına uyulmadığını ve resmi olarak bilgilendirilmediğini savundu.ABD'de 'sürgünde' yaşıyorEduardo Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesine dönmesi halinde tutuklanabileceği endişesiyle ABD'de "sürgünde" yaşadığını söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Jair Bolsonaro hakkındaki davayı geçmişte "siyasi cadı avı" olarak nitelendirmişti. Trump, Temmuz 2025'te Brezilya'ya yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamış, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise bu kararı "yanlış ve mantıksız" olarak değerlendirmişti.Trump yönetimi ayrıca Bolsonaro davalarındaki rolü nedeniyle Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes hakkında yaptırım kararı almış, ancak bu yaptırımlar daha sonra kaldırılmıştı.Jair Bolsonaro'nun mahkumiyetine ilişkin dava, destekçilerinin Ocak 2023'te başkent Brasília'daki devlet kurumlarını basmasıyla ilişkilendirilen daha geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak yürütülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/brezilyada-bolsonaro-karari-kongre-hapis-cezasini-dusuren-yasayi-kabul-etti-1105417723.html

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