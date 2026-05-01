https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/brezilyada-bolsonaro-karari-kongre-hapis-cezasini-dusuren-yasayi-kabul-etti-1105417723.html
Brezilya’da Bolsonaro kararı: Kongre, hapis cezasını düşüren yasayı kabul etti
Sputnik Türkiye
Brezilya Kongresi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe girişimi nedeniyle aldığı hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek düzenlemeyi onayladı. Lula... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:36+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062961780_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_750db420c2161018642c0070d8c4cb98.jpg
Brezilya’da kongre, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek yasa düzenlemesini kabul etti.Geçtiğimiz yıl, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından iktidarı bırakmamak için darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro’nun cezasının, yeni düzenlemeyle yaklaşık iki yıla kadar düşebileceği belirtildi.Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, söz konusu yasayı veto etmişti. Ancak muhafazakar çoğunluğa sahip Kongre, yapılan oylamada vetoyu geçersiz kılarak düzenlemeyi yürürlüğe soktu.Yeni yasa, darbe girişimi gibi suçlardan hüküm giyen kişilere verilen cezaların hesaplanma yöntemini değiştiriyor. Düzenlemenin Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından incelenebileceği ve hukuki sürecin devam edebileceği ifade edildi.71 yaşındaki Bolsonaro’nun sağlık sorunları nedeniyle mart ayında geçici olarak ev hapsine alınmıştı. Mahkeme kararında, Bolsonaro’nun seçimleri kazanan Lula’ya ve yardımcısı Geraldo Alckmin’e yönelik suikast planlarından haberdar olduğu da belirtilmişti.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062961780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2cafdb92038e0353277e1ba3814f03b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brezilya, jair bolsonaro, hapis cezası
Brezilya Kongresi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun darbe girişimi nedeniyle aldığı hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek düzenlemeyi onayladı. Lula da Silva'nın yasayı daha öncesinde veto etmişti ancak Brezilya Kongresi, oy çoğunluğuyla vetoyu geçersiz kıldı.
