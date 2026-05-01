Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/brezilyada-bolsonaro-karari-kongre-hapis-cezasini-dusuren-yasayi-kabul-etti-1105417723.html
Brezilya’da Bolsonaro kararı: Kongre, hapis cezasını düşüren yasayı kabul etti
Brezilya’da Bolsonaro kararı: Kongre, hapis cezasını düşüren yasayı kabul etti
Sputnik Türkiye
Brezilya Kongresi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun darbe girişimi nedeniyle aldığı hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek düzenlemeyi onayladı. Lula... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:36+0300
2026-05-01T10:36+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062961780_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_750db420c2161018642c0070d8c4cb98.jpg
Brezilya’da kongre, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek yasa düzenlemesini kabul etti.Geçtiğimiz yıl, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından iktidarı bırakmamak için darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro’nun cezasının, yeni düzenlemeyle yaklaşık iki yıla kadar düşebileceği belirtildi.Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, söz konusu yasayı veto etmişti. Ancak muhafazakar çoğunluğa sahip Kongre, yapılan oylamada vetoyu geçersiz kılarak düzenlemeyi yürürlüğe soktu.Yeni yasa, darbe girişimi gibi suçlardan hüküm giyen kişilere verilen cezaların hesaplanma yöntemini değiştiriyor. Düzenlemenin Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından incelenebileceği ve hukuki sürecin devam edebileceği ifade edildi.71 yaşındaki Bolsonaro’nun sağlık sorunları nedeniyle mart ayında geçici olarak ev hapsine alınmıştı. Mahkeme kararında, Bolsonaro’nun seçimleri kazanan Lula’ya ve yardımcısı Geraldo Alckmin’e yönelik suikast planlarından haberdar olduğu da belirtilmişti.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062961780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2cafdb92038e0353277e1ba3814f03b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brezilya, jair bolsonaro, hapis cezası
brezilya, jair bolsonaro, hapis cezası

Brezilya’da Bolsonaro kararı: Kongre, hapis cezasını düşüren yasayı kabul etti

10:36 01.05.2026
© AFP 2023 / EVARISTO SA
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 01.05.2026
© AFP 2023 / EVARISTO SA
Abone ol
Brezilya Kongresi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun darbe girişimi nedeniyle aldığı hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek düzenlemeyi onayladı. Lula da Silva'nın yasayı daha öncesinde veto etmişti ancak Brezilya Kongresi, oy çoğunluğuyla vetoyu geçersiz kıldı.
Brezilya’da kongre, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek yasa düzenlemesini kabul etti.
Geçtiğimiz yıl, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından iktidarı bırakmamak için darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro’nun cezasının, yeni düzenlemeyle yaklaşık iki yıla kadar düşebileceği belirtildi.
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, söz konusu yasayı veto etmişti. Ancak muhafazakar çoğunluğa sahip Kongre, yapılan oylamada vetoyu geçersiz kılarak düzenlemeyi yürürlüğe soktu.
Yeni yasa, darbe girişimi gibi suçlardan hüküm giyen kişilere verilen cezaların hesaplanma yöntemini değiştiriyor. Düzenlemenin Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından incelenebileceği ve hukuki sürecin devam edebileceği ifade edildi.
71 yaşındaki Bolsonaro’nun sağlık sorunları nedeniyle mart ayında geçici olarak ev hapsine alınmıştı. Mahkeme kararında, Bolsonaro’nun seçimleri kazanan Lula’ya ve yardımcısı Geraldo Alckmin’e yönelik suikast planlarından haberdar olduğu da belirtilmişti.
Jair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı - Sputnik Türkiye, 25.03.2026
DÜNYA
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı
25 Mart, 09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала