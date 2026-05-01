Brezilya’da Bolsonaro kararı: Kongre, hapis cezasını düşüren yasayı kabul etti

Brezilya Kongresi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun darbe girişimi nedeniyle aldığı hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek düzenlemeyi onayladı. Lula... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T10:36+0300

Brezilya’da kongre, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hapis cezasını önemli ölçüde azaltabilecek yasa düzenlemesini kabul etti.Geçtiğimiz yıl, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından iktidarı bırakmamak için darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro’nun cezasının, yeni düzenlemeyle yaklaşık iki yıla kadar düşebileceği belirtildi.Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, söz konusu yasayı veto etmişti. Ancak muhafazakar çoğunluğa sahip Kongre, yapılan oylamada vetoyu geçersiz kılarak düzenlemeyi yürürlüğe soktu.Yeni yasa, darbe girişimi gibi suçlardan hüküm giyen kişilere verilen cezaların hesaplanma yöntemini değiştiriyor. Düzenlemenin Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından incelenebileceği ve hukuki sürecin devam edebileceği ifade edildi.71 yaşındaki Bolsonaro’nun sağlık sorunları nedeniyle mart ayında geçici olarak ev hapsine alınmıştı. Mahkeme kararında, Bolsonaro’nun seçimleri kazanan Lula’ya ve yardımcısı Geraldo Alckmin’e yönelik suikast planlarından haberdar olduğu da belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaroya-saglik-gerekcesiyle-gecici-ev-hapsi-karari-1104480848.html

