https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/turkiye---paraguay-macinin-hakemi-belli-oldu-1106550789.html
Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu
Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, türkiye paraguay maçını kim yönetecek, türkiye paraguay maçı saat kaçta
2026-06-16T16:20+0300
2026-06-16T16:20+0300
2026-06-16T16:43+0300
spor
paraguay
türkiye
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı’nın 20 Haziran'da 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.Hakemler belli oldu FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tff-baskani-imparatora-yakisan-sekilde-konusmayi-bitirmesini-arzu-ederdim-hic-yakistiramadim-1106529486.html
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paraguay, türkiye, a milli futbol takımı
paraguay, türkiye, a milli futbol takımı
Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu
16:20 16.06.2026 (güncellendi: 16:43 16.06.2026)
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi i El Salvadorlu hakem Ivan Barton oldu
A Milli Futbol Takımı’nın 20 Haziran'da 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.
Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.