https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/turkiye---paraguay-macinin-hakemi-belli-oldu-1106550789.html

Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu

Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, türkiye paraguay maçını kim yönetecek, türkiye paraguay maçı saat kaçta

2026-06-16T16:20+0300

2026-06-16T16:20+0300

2026-06-16T16:43+0300

spor

paraguay

türkiye

a milli futbol takımı

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A Milli Futbol Takımı’nın 20 Haziran'da 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.Hakemler belli oldu FIFA'nın duyurusuna göre, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.

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paraguay, türkiye, a milli futbol takımı