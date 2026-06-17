https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bddk-izin-verdi-unlu-market-de-ortak-oluyor-10-milyar-sermayeyle-yeni-banka-kuruluyor-1106564580.html
BDDK izin verdi: Ünlü market de ortak oluyor, 10 milyar sermayeyle yeni banka kuruluyor
BDDK izin verdi: Ünlü market de ortak oluyor, 10 milyar sermayeyle yeni banka kuruluyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T09:22+0300
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2026-06-17T09:22+0300
ekonomi̇
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
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Türkiye’de bankacılık sektörüne yeni bir katılım bankası daha ekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Bankanın kurucu ortakları kim?Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.BDDK’nın kuruluş izni, bankanın doğrudan faaliyete başlayacağı anlamını taşımıyor. Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından bankanın faaliyet izni alabilmesi için mevzuatta belirtilen teknik, mali ve kurumsal şartları yerine getirmesi gerekiyor.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
BDDK izin verdi: Ünlü market de ortak oluyor, 10 milyar sermayeyle yeni banka kuruluyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. de bulunuyor.
Türkiye’de bankacılık sektörüne yeni bir katılım bankası daha ekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bankanın kurucu ortakları kim?
Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.
BDDK’nın kuruluş izni, bankanın doğrudan faaliyete başlayacağı anlamını taşımıyor. Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından bankanın faaliyet izni alabilmesi için mevzuatta belirtilen teknik, mali ve kurumsal şartları yerine getirmesi gerekiyor.