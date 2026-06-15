https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tokinin-acik-satis-kampanyasina-basvurular-basladi-1106516734.html

TOKİ'nin açık satış kampanyasına başvurular başladı

TOKİ'nin açık satış kampanyasına başvurular başladı

Sputnik Türkiye

TOKİ'nin açık satış kampanyasına başvurular bugün başladı. Ankara'da çok sayıda vatandaş sabah saatlerinden itibaren bankalara giderek yoğunluk oluşturdu. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T16:05+0300

2026-06-15T16:05+0300

2026-06-15T16:05+0300

ekonomi̇

ziraat bankası

halkbank

konut

konut satışı

toki̇

ankara

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TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank yürütüyor. Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren bankalara giden vatandaş beğendikleri konutlar için ödemelerini yaptı.Sabah saatlerinde banka şubesine geldiler Başvuru yapan Yeter Kösek, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bülent Akkan da başvurusuna ilişkin "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım, kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım. Örnek daireyi gezip seçtim. Burada da parayı yatırıp satın aldım." diye konuştu.Kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gelen Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvuru yaptığını, yoğunluk nedeniyle sıra beklediğini kaydetti. Aktaş, konutu, yarısı peşin, kalan kısmı taksitli şekilde almayı planladığını aktararak, "72 ay vadeli seçeneğe başvurmayı düşünüyorum. Bizim için 72 ay vade daha uygun." dedi.En fazla konut Bursa'daKonut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunulacak. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle 72 ay vade imkanından faydalanabilecek.Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.Kampanya kapsamında satışa çıkarılan en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tokinin-64-ildeki-20-bin-konut-icin-acik-satis-kampanyasi-bugun-basliyor-basvuru-onceligi-avantaji-1106501825.html

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ziraat bankası, halkbank, konut, konut satışı, toki̇, ankara