https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bahceli-bm-devletler-ustu-temsilcilik-makamidir-ancak-bolgemizde-katliam-varken-uc-maymunu-1106534937.html
Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır
Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır
Sputnik Türkiye
MHP Lideri Bahçeli "BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır." dedi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:47+0300
2026-06-16T10:47+0300
2026-06-16T11:43+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
tbmm
grup toplantısı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli'nin öne çıkan mesajları şöyle:ABD-İran mutabakatı'Zengezur koridoru değil turan koridoru'Bahçeli'den gençlere tavsiyeErken seçim tartışmalarıBahçeli'ye grup toplantısının ardından erken seçim tartışmaları soruldu. Bahçeli "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla cumhurbaşkanı danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yok. Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Doğru değil. Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-duyurdu-isvicrede-abdyle-ikinci-tur-muzakereler-basliyor-1106535585.html
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, grup toplantısı
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, grup toplantısı
Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır
10:47 16.06.2026 (güncellendi: 11:43 16.06.2026)
MHP Lideri Bahçeli "BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli'nin öne çıkan mesajları şöyle:
BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır.
ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmak beraber dikkatle takip ediyoruz.
'Zengezur koridoru değil turan koridoru'
Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım bu hat Turan Koridorudur
Bahçeli'den gençlere tavsiye
Sevgili gençler okuyacaksınız ve araştıracaksınız. Üreteceksiniz çünkü Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu her hamlede sizin azminiz vardır. Bir meslek sahibi olunuz. Alın terinizle ayakta durunuz. Helal rızkın bereketini hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz, iş bulunuz aş bulunuz.
Bahçeli'ye grup toplantısının ardından erken seçim tartışmaları soruldu. Bahçeli "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla cumhurbaşkanı danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yok. Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Doğru değil. Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız" dedi.