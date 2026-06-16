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Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır
Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır
Sputnik Türkiye
MHP Lideri Bahçeli "BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır." dedi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
tbmm
grup toplantısı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli'nin öne çıkan mesajları şöyle:ABD-İran mutabakatı'Zengezur koridoru değil turan koridoru'Bahçeli'den gençlere tavsiyeErken seçim tartışmalarıBahçeli'ye grup toplantısının ardından erken seçim tartışmaları soruldu. Bahçeli "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla cumhurbaşkanı danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yok. Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Doğru değil. Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-duyurdu-isvicrede-abdyle-ikinci-tur-muzakereler-basliyor-1106535585.html
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, grup toplantısı
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, grup toplantısı

Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır

10:47 16.06.2026 (güncellendi: 11:43 16.06.2026)
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Didem Mente
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MHP Lideri Bahçeli "BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli'nin öne çıkan mesajları şöyle:
BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır.

ABD-İran mutabakatı

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmak beraber dikkatle takip ediyoruz.

'Zengezur koridoru değil turan koridoru'

Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım bu hat Turan Koridorudur

Bahçeli'den gençlere tavsiye

Sevgili gençler okuyacaksınız ve araştıracaksınız. Üreteceksiniz çünkü Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu her hamlede sizin azminiz vardır. Bir meslek sahibi olunuz. Alın terinizle ayakta durunuz. Helal rızkın bereketini hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz, iş bulunuz aş bulunuz.

Erken seçim tartışmaları

Bahçeli'ye grup toplantısının ardından erken seçim tartışmaları soruldu. Bahçeli "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla cumhurbaşkanı danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yok. Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Doğru değil. Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız" dedi.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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