https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bahceli-bm-devletler-ustu-temsilcilik-makamidir-ancak-bolgemizde-katliam-varken-uc-maymunu-1106534937.html

Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır

Bahçeli: BM bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır

Sputnik Türkiye

MHP Lideri Bahçeli "BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır." dedi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T10:47+0300

2026-06-16T10:47+0300

2026-06-16T11:43+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

tbmm

grup toplantısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8156955470eefe19416b51dc1122036c.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli'nin öne çıkan mesajları şöyle:ABD-İran mutabakatı'Zengezur koridoru değil turan koridoru'Bahçeli'den gençlere tavsiyeErken seçim tartışmalarıBahçeli'ye grup toplantısının ardından erken seçim tartışmaları soruldu. Bahçeli "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla cumhurbaşkanı danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yok. Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Doğru değil. Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-duyurdu-isvicrede-abdyle-ikinci-tur-muzakereler-basliyor-1106535585.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, grup toplantısı