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Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti
Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti
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Kuşadası'nda ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta son anda kurtarıldı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
kuşadası
caretta caretta
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Aydın Kuşadası'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağına iple parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı. 2 saat süren kurtarma çalışması sonrasında caretta caretta özgürlüğüne kavuşurken balıkçılar, 'Bunu hangi vicdansız yapar' diyerek isyan etti.Suda çırpınırken fark ettiler Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı, suda çırpınan bir caretta caretta fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, hayvanı tutup ipi makasla kestiKurtulan caretta caretta yüzerek uzaklaştı. Caretta carettanın kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/iztuzu-sahilinde-caretta-carettalarin-yuva-sayisi-100e-ulasti--1106264256.html
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kuşadası, caretta caretta
kuşadası, caretta caretta

Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti

15:04 17.06.2026 (güncellendi: 15:08 17.06.2026)
Kuşadası
Kuşadası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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Kuşadası'nda ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta son anda kurtarıldı.
Aydın Kuşadası'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağına iple parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı. 2 saat süren kurtarma çalışması sonrasında caretta caretta özgürlüğüne kavuşurken balıkçılar, 'Bunu hangi vicdansız yapar' diyerek isyan etti.
Kuşadası
Kuşadası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Kuşadası

Suda çırpınırken fark ettiler

Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı, suda çırpınan bir caretta caretta fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, hayvanı tutup ipi makasla kesti
Kurtulan caretta caretta yüzerek uzaklaştı. Caretta carettanın kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
İztuzu Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların şu ana kadar 100 yuva yaptıkları belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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İztuzu Sahili'nde caretta carettaların yuva sayısı 100'e ulaştı
4 Haziran , 20:34
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