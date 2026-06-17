https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ayagina-parke-tasi-baglanan-caretta-caretta-kurtarildi-1106578805.html
Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti
Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti
Sputnik Türkiye
Kuşadası'nda ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta son anda kurtarıldı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T15:04+0300
2026-06-17T15:04+0300
2026-06-17T15:08+0300
yaşam
kuşadası
caretta caretta
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Aydın Kuşadası'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağına iple parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı. 2 saat süren kurtarma çalışması sonrasında caretta caretta özgürlüğüne kavuşurken balıkçılar, 'Bunu hangi vicdansız yapar' diyerek isyan etti.Suda çırpınırken fark ettiler Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı, suda çırpınan bir caretta caretta fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, hayvanı tutup ipi makasla kestiKurtulan caretta caretta yüzerek uzaklaştı. Caretta carettanın kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/iztuzu-sahilinde-caretta-carettalarin-yuva-sayisi-100e-ulasti--1106264256.html
kuşadası
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kuşadası, caretta caretta
kuşadası, caretta caretta
Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti
15:04 17.06.2026 (güncellendi: 15:08 17.06.2026)
Kuşadası'nda ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta son anda kurtarıldı.
Aydın Kuşadası'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağına iple parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı. 2 saat süren kurtarma çalışması sonrasında caretta caretta özgürlüğüne kavuşurken balıkçılar, 'Bunu hangi vicdansız yapar' diyerek isyan etti.
Suda çırpınırken fark ettiler
Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı, suda çırpınan bir caretta caretta fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, hayvanı tutup ipi makasla kesti
Kurtulan caretta caretta yüzerek uzaklaştı. Caretta carettanın kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.