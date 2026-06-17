https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ayagina-parke-tasi-baglanan-caretta-caretta-kurtarildi-1106578805.html

Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti

Ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı: Hangi vicdansız bunu yapar diye isyan etti

Sputnik Türkiye

Kuşadası'nda ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta son anda kurtarıldı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T15:04+0300

2026-06-17T15:04+0300

2026-06-17T15:08+0300

yaşam

kuşadası

caretta caretta

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Aydın Kuşadası'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağına iple parke taşı bağlanan caretta caretta kurtarıldı. 2 saat süren kurtarma çalışması sonrasında caretta caretta özgürlüğüne kavuşurken balıkçılar, 'Bunu hangi vicdansız yapar' diyerek isyan etti.Suda çırpınırken fark ettiler Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı, suda çırpınan bir caretta caretta fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, hayvanı tutup ipi makasla kestiKurtulan caretta caretta yüzerek uzaklaştı. Caretta carettanın kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/iztuzu-sahilinde-caretta-carettalarin-yuva-sayisi-100e-ulasti--1106264256.html

kuşadası

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kuşadası, caretta caretta