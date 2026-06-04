https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/iztuzu-sahilinde-caretta-carettalarin-yuva-sayisi-100e-ulasti--1106264256.html

İztuzu Sahili'nde caretta carettaların yuva sayısı 100'e ulaştı

İztuzu Sahili'nde caretta carettaların yuva sayısı 100'e ulaştı

Sputnik Türkiye

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların İztuzu Sahili'nde şu ana kadar 100 yuva yaptıkları belirlendi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T20:34+0300

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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne gelen caretta carettalara ait 100 yuvanın tespit edildiği açıklandı.Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "2026 sezonunun 100'üncü yuvasına ulaştık. Sahadaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yuvaların korunması, izlenmesi ve veri toplama faaliyetleri için ekiplerimiz her gün sahada görev yapıyor. Ayrıca haziran ayı gönüllülerimizin aramıza katılmasıyla birlikte ekibimiz güçlenmeye devam ediyor. Bu önemli sezonda bize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, gönüllülerle birlikte deniz kaplumbağalarının geleceğini korumak için çalışmaya devam edildiği aktarıldı.

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