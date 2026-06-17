https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ataturk-barajinda-su-seviyesi-yukseldi-kafe-ve-lokantalar-sular-altinda-kaldi-1106566306.html

Atatürk Barajı'nda su seviyesi yükseldi: Kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Atatürk Barajı'nda su seviyesi yükseldi: Kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:26+0300

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki yükseliş nedeniyle gölet kıyısında faaliyet gösteren bazı işletmeler olumsuz etkilendi.Kahta kesiminde yer alan kafe ve lokantaların bazı bölümleri sular altında kalırken, işletmelerde maddi kayıp yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı.Oturma alanları ve otoparklar suyla kaplandıYükselen su seviyesi nedeniyle kıyı şeridindeki bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları su altında kaldı.Özellikle gölet manzarasıyla ziyaretçileri ağırlayan işletmelerde, suyun bahçe bölümlerine kadar ulaştığı görüldü.İşletmeciler normalleşme bekliyorYeni Mahalle'de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, işletmenin bahçe kısmının tamamen suyla kaplandığını söyledi.Yetkililerle görüştüklerini belirten Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesinin beklendiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

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