https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ataturk-barajinda-su-seviyesi-yukseldi-kafe-ve-lokantalar-sular-altinda-kaldi-1106566306.html
Atatürk Barajı'nda su seviyesi yükseldi: Kafe ve lokantalar sular altında kaldı
Atatürk Barajı'nda su seviyesi yükseldi: Kafe ve lokantalar sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki yükseliş nedeniyle gölet kıyısında faaliyet gösteren bazı işletmeler olumsuz etkilendi.Kahta kesiminde yer alan kafe ve lokantaların bazı bölümleri sular altında kalırken, işletmelerde maddi kayıp yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı.Oturma alanları ve otoparklar suyla kaplandıYükselen su seviyesi nedeniyle kıyı şeridindeki bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları su altında kaldı.Özellikle gölet manzarasıyla ziyaretçileri ağırlayan işletmelerde, suyun bahçe bölümlerine kadar ulaştığı görüldü.İşletmeciler normalleşme bekliyorYeni Mahalle'de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, işletmenin bahçe kısmının tamamen suyla kaplandığını söyledi.Yetkililerle görüştüklerini belirten Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesinin beklendiği bilgisini aldıklarını ifade etti.
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baraj, baraj doluluk, kahta, saray
Atatürk Barajı'nda su seviyesi yükseldi: Kafe ve lokantalar sular altında kaldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan bazı kafe ve lokantaların oturma alanları ile otoparkları kısmen su altında kaldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki yükseliş nedeniyle gölet kıyısında faaliyet gösteren bazı işletmeler olumsuz etkilendi.
Kahta kesiminde yer alan kafe ve lokantaların bazı bölümleri sular altında kalırken, işletmelerde maddi kayıp yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı.
Oturma alanları ve otoparklar suyla kaplandı
Yükselen su seviyesi nedeniyle kıyı şeridindeki bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları su altında kaldı.
Özellikle gölet manzarasıyla ziyaretçileri ağırlayan işletmelerde, suyun bahçe bölümlerine kadar ulaştığı görüldü.
İşletmeciler normalleşme bekliyor
Yeni Mahalle'de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, işletmenin bahçe kısmının tamamen suyla kaplandığını söyledi.
Yetkililerle görüştüklerini belirten Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesinin beklendiği bilgisini aldıklarını ifade etti.