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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/arastirma-probiyotik-takviyeler-depresyon-ve-kaygi-belirtilerinin-azaltilmasina-katki-saglayabilir-1106584901.html
Araştırma: Probiyotik takviyeler depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir
Araştırma: Probiyotik takviyeler depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, probiyotik takviyelerinin depresyon tedavisi gören yaşlı bireylerde depresyon ve kaygı belirtilerinin azalmasına katkı sağlayabileceğini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T18:48+0300
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sağlik
bağırsak
beyin
anksiyete
kaygı
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Bilim insanları, bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmaların ruh hali ve davranışlar üzerinde etkili olabileceğini uzun süredir araştırıyor.Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan yeni çalışma da bu bağlantıya dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.Araştırmada, depresyon tedavisi gören yaşlı bireylerde günlük probiyotik kullanımının belirtiler üzerindeki etkisi incelendi.Depresyon ve kaygı belirtilerinde daha çok düşüş Çalışmaya Hindistan'da yaşayan, 60 yaş ve üzerindeki 58 kişi katıldı.Tüm katılımcılar standart antidepresan tedavilerine devam ederken, bir gruba 12 hafta boyunca günlük probiyotik takviyesi verildi.Araştırmacılar, her iki grupta da zamanla iyileşme görüldüğünü bildirdi. Ancak probiyotik kullanan grupta depresyon ve kaygı belirtilerindeki azalmanın daha belirgin olduğu kaydedildi.Bağırsak-beyin ilişkisi yeniden gündemdeAraştırmacılar ayrıca katılımcıların bağırsak mikrobiyotasını ve bazı biyolojik göstergelerini de değerlendirdi.Elde edilen sonuçlar, probiyotik kullanımının ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine işaret etti. Buna karşın yaşam kalitesinde belirgin bir ek iyileşme tespit edilmedi.Bilim insanları, çalışmanın küçük ölçekli olduğunu ve sonuçların doğrulanması için daha geniş katılımlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.Araştırma ekibi, elde edilen bulguların ardından daha kapsamlı bir klinik çalışma planladıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/yeni-arastirma-yaygin-plastik-madde-omur-boyu-kaygiyla-iliskilendirildi-1106584135.html
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bağırsak, beyin, anksiyete, kaygı
bağırsak, beyin, anksiyete, kaygı

Araştırma: Probiyotik takviyeler depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir

18:48 17.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBağırsak beyin ve depresyon bağlantısı
Bağırsak beyin ve depresyon bağlantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yeni bir araştırma, probiyotik takviyelerinin depresyon tedavisi gören yaşlı bireylerde depresyon ve kaygı belirtilerinin azalmasına katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bağırsak sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye yönelik ilgiyi yeniden artırdı.
Bilim insanları, bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmaların ruh hali ve davranışlar üzerinde etkili olabileceğini uzun süredir araştırıyor.
Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan yeni çalışma da bu bağlantıya dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmada, depresyon tedavisi gören yaşlı bireylerde günlük probiyotik kullanımının belirtiler üzerindeki etkisi incelendi.

Depresyon ve kaygı belirtilerinde daha çok düşüş

Çalışmaya Hindistan'da yaşayan, 60 yaş ve üzerindeki 58 kişi katıldı.
Tüm katılımcılar standart antidepresan tedavilerine devam ederken, bir gruba 12 hafta boyunca günlük probiyotik takviyesi verildi.
Araştırmacılar, her iki grupta da zamanla iyileşme görüldüğünü bildirdi. Ancak probiyotik kullanan grupta depresyon ve kaygı belirtilerindeki azalmanın daha belirgin olduğu kaydedildi.

Bağırsak-beyin ilişkisi yeniden gündemde

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların bağırsak mikrobiyotasını ve bazı biyolojik göstergelerini de değerlendirdi.
Elde edilen sonuçlar, probiyotik kullanımının ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine işaret etti. Buna karşın yaşam kalitesinde belirgin bir ek iyileşme tespit edilmedi.
Bilim insanları, çalışmanın küçük ölçekli olduğunu ve sonuçların doğrulanması için daha geniş katılımlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
Araştırma ekibi, elde edilen bulguların ardından daha kapsamlı bir klinik çalışma planladıklarını açıkladı.
Kaygı bozukluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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