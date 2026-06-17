https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/arastirma-probiyotik-takviyeler-depresyon-ve-kaygi-belirtilerinin-azaltilmasina-katki-saglayabilir-1106584901.html

Araştırma: Probiyotik takviyeler depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir

Araştırma: Probiyotik takviyeler depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, probiyotik takviyelerinin depresyon tedavisi gören yaşlı bireylerde depresyon ve kaygı belirtilerinin azalmasına katkı sağlayabileceğini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T18:48+0300

2026-06-17T18:48+0300

2026-06-17T18:48+0300

sağlik

bağırsak

beyin

anksiyete

kaygı

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Bilim insanları, bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmaların ruh hali ve davranışlar üzerinde etkili olabileceğini uzun süredir araştırıyor.Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan yeni çalışma da bu bağlantıya dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.Araştırmada, depresyon tedavisi gören yaşlı bireylerde günlük probiyotik kullanımının belirtiler üzerindeki etkisi incelendi.Depresyon ve kaygı belirtilerinde daha çok düşüş Çalışmaya Hindistan'da yaşayan, 60 yaş ve üzerindeki 58 kişi katıldı.Tüm katılımcılar standart antidepresan tedavilerine devam ederken, bir gruba 12 hafta boyunca günlük probiyotik takviyesi verildi.Araştırmacılar, her iki grupta da zamanla iyileşme görüldüğünü bildirdi. Ancak probiyotik kullanan grupta depresyon ve kaygı belirtilerindeki azalmanın daha belirgin olduğu kaydedildi.Bağırsak-beyin ilişkisi yeniden gündemdeAraştırmacılar ayrıca katılımcıların bağırsak mikrobiyotasını ve bazı biyolojik göstergelerini de değerlendirdi.Elde edilen sonuçlar, probiyotik kullanımının ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine işaret etti. Buna karşın yaşam kalitesinde belirgin bir ek iyileşme tespit edilmedi.Bilim insanları, çalışmanın küçük ölçekli olduğunu ve sonuçların doğrulanması için daha geniş katılımlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.Araştırma ekibi, elde edilen bulguların ardından daha kapsamlı bir klinik çalışma planladıklarını açıkladı.

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bağırsak, beyin, anksiyete, kaygı