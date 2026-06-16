https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/ozcan-denizden-agabeyine-dava-hazirligi-1-milyar-lira-parami-aldi-1106535551.html
Özcan Deniz'den ağabeyine dava hazırlığı: '1 milyar lira paramı aldı'
Özcan Deniz'den ağabeyine dava hazırlığı: '1 milyar lira paramı aldı'
Sputnik Türkiye
Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Mal varlığı ve gelirleri üzerinde usulsüz işlemler yapıldığını öne süren... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T11:03+0300
2026-06-16T11:03+0300
2026-06-16T11:03+0300
yaşam
özcan deniz
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Sanatçı Özcan Deniz, bir süredir aralarının açık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında yasal süreç başlatmaya hazırlandığını duyurdu.Sabah gazetesine konuşan Deniz, yıllarca güvendiği ailesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürerek, yaşananların mahkemeye taşınacağını ve tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.'1 milyar TL'yi aşan mal ve para kaybettim'Özcan Deniz, ağabeyinin kendisine ait mal varlığı ve gelirler üzerinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğini iddia etti.Deniz, yaptığı açıklamada, "Bana ait olan evi devretti ancak bunun karşılığında değeri 1 milyar TL'yi aşan mal ve parayı kaybettim. Üstelik çeşitli kişi ve şirketler üzerinden üzerime borçlar bırakıldı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik icra yüküyle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.'Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı'Ağabeyi Ercan Deniz hakkında sert açıklamalarda bulunan sanatçı, şirket yönetimine ilişkin de dikkat çeken iddialar ortaya attı.Özcan Deniz, "Abim kendini piyasada parasız pulsuz gösteriyor, 'Bütün paramı Özcan aldı, beni ortada bıraktı, param yok, ondan alın' hikayeleri anlatıyor" dedi.Deniz ayrıca, "Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı. Her yeri pislik, her yeri bataklık. Ama bütün borçlarını ödeyecek, hayatımdan defolup gidecek. Bunu yapmazsa onu güzel günler beklemiyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yesil-burun-adalarinin-40-yasindaki-kalecisi-vozinha-bir-anda-sosyal-medya-yildizi-oldu-1106532170.html
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özcan deniz, borç
Özcan Deniz'den ağabeyine dava hazırlığı: '1 milyar lira paramı aldı'
Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Mal varlığı ve gelirleri üzerinde usulsüz işlemler yapıldığını öne süren Deniz, 1 milyar TL'yi aşan kayıp yaşadığını ve üzerine yaklaşık 30 milyon TL tutarında borç bırakıldığını söyledi.
Sanatçı Özcan Deniz, bir süredir aralarının açık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında yasal süreç başlatmaya hazırlandığını duyurdu.
Sabah gazetesine konuşan Deniz, yıllarca güvendiği ailesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürerek, yaşananların mahkemeye taşınacağını ve tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.
'1 milyar TL'yi aşan mal ve para kaybettim'
Özcan Deniz, ağabeyinin kendisine ait mal varlığı ve gelirler üzerinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğini iddia etti.
Deniz, yaptığı açıklamada, "Bana ait olan evi devretti ancak bunun karşılığında değeri 1 milyar TL'yi aşan mal ve parayı kaybettim. Üstelik çeşitli kişi ve şirketler üzerinden üzerime borçlar bırakıldı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik icra yüküyle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.
'Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı'
Ağabeyi Ercan Deniz hakkında sert açıklamalarda bulunan sanatçı, şirket yönetimine ilişkin de dikkat çeken iddialar ortaya attı.
Özcan Deniz, "Abim kendini piyasada parasız pulsuz gösteriyor, 'Bütün paramı Özcan aldı, beni ortada bıraktı, param yok, ondan alın' hikayeleri anlatıyor" dedi.
Deniz ayrıca, "Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı. Her yeri pislik, her yeri bataklık. Ama bütün borçlarını ödeyecek, hayatımdan defolup gidecek. Bunu yapmazsa onu güzel günler beklemiyor" ifadelerini kullandı.